Es sind zwei Seiten einer Medaille: Einerseits hat die Evangelische Kirche in Tengen ein Gebäude, dem sie sich aufgrund seiner Geschichte verpflichtet sieht. Dem gegenüber steht aber der stetige Mitgliederschwund in den Kirchen. In Tengen wird das Gemeindehaus der evangelischen Christen als „Augele-Haus“ bezeichnet. Beinahe unscheinbar steht es auf einem Hang. Dr. Augele war Tierarzt in Tengen und lebte in diesem Haus. Sein Sohn fiel im Krieg, seine Tochter starb an Leukämie, wie sich das langjährige Gemeindeglied Heide Finsler vom Haslacherhof erinnert. Augele starb 1969 bei einem Busunglück.

Familie Augele vererbte das Gebäude

Die Familie hat das Gebäude schließlich an die Evangelische Kirchengemeinde vererbt. Das Erbe war verbunden mit dem Wunsch, dass das Haus eine Heimat für die evangelischen Christen in Tengen sein sollte. Michael Weber, evangelischer Pfarrer von Hilzingen und Tengen, erläutert: „Ein Gemeindehaus, das früher ein Wohnhaus war, erinnert mich an die ersten Christen. Vor 2000 Jahren haben die Gottesdienste nämlich in Wohnhäusern stattgefunden.“ Das ist die eine Seite der Medaille.

Das Evangelische Gemeindehaus Tengen in der Marktstraße wird als „Augele-Haus“ bezeichnet. Hier lebte der Tierarzt Dr. Augele und vererbte das Gebäude an die evangelische Kirchengemeinde mit dem Wunsch, dass dort eine Heimat für evangelische Christen entsteht. Nun ist nach Berechnungen der evangelischen Landeskirche Baden der Raum zu groß für die Anzahl evangelischer Christen in Tengen. Daher erwägt die Gemeinde, die oberen Räume zu vermieten. | Bild: Uli Zeller

Die andere Seite nennt sich Liegenschaftsprojekt der Evangelischen Landeskirche in Baden. Seit zweieinhalb Jahren erfasst die Evangelische Kirche die kirchlichen Gebäude in Baden und stellt die Fläche ins Verhältnis zur Mitgliederzahl. Das Ergebnis für Tengen: 200 Quadratmeter Wohnfläche sind rund doppelt so viel wie die Landeskirche für 600 Gemeindemitglieder an Platz vorsieht – so Pfarrer Michael Weber.

Die Wahrscheinlichkeit ist nun gering, dass in der nächsten Zeit 600 Tengener in die evangelische Kirche eintreten und so die 200 Quadratmeter Raum rechtfertigen. Also bleiben zwei weitere Möglichkeiten: Erstens der Neubau einer kleineren Kirche, verbunden mit dem Verkauf des jetzigen Gebäudes. Oder zweitens der Verkauf des halben Gebäudes.

Elke Luckner, Vorsitzende des evangelischen Kirchengemeinderates Tengen, und Pfarrer Michael Weber vor dem Hintereingang des Augele-Hauses in Tengen. Die Fläche des Gemeindehauses ist zu groß für die Anzahl der evangelischen Gemeindeglieder in Tengen. Daher erwägt die Gemeinde, die oberen Räume zu vermieten. | Bild: Uli Zeller

Mit beiden Möglichkeiten ist die Kirchengemeinde nicht so richtig glücklich. „Wir wollen das Gemeindehaus erhalten“, erläutert Elke Luckner, Vorsitzende des Kirchengemeinderats. Pfarrer Michael Weber betont: „Wir sehen uns auch der Geschichte des Hauses verpflichtet. Tierarzt Dr. Augele hat das Haus der Kirche zur Verfügung gestellt. Und wir möchten daher nicht leichtfertig verkaufen.“

Es gibt jedoch noch eine weitere Möglichkeit. „Wir können uns vorstellen, die oberen Räume zu vermieten“, erklärt Elke Luckner. Pfarrer Weber ergänzt: „Das obere Stockwerk kann genutzt werden als Büro-, Seminar- oder Praxisräume. Es gibt sogar einen separaten Eingang.“

Offen für Vorschläge

Pfarrer und Kirchengemeinderat seien offen für Vorschläge, erläutert Weber. Die Nutzung müsse aber mit dem Gemeindeleben vereinbar sind. Dies bedeute vor allem, dass sonntags der Gottesdienst ungestört ablaufen kann – und dass auch abends gelegentlich Chorproben stattfinden können.