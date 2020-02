Kinder und Erwachsene hatten sowohl als Akteure wie auch als Zuschauer großen Spaß am Kärrelerennen in Büßlingen.

„Heute ist s‘Kärrelerennen“ heißt es seit 1963 traditionell am Rosenmontag in Büßlingen. So bestaunten wieder an die 300 Zuschauer bei strahlendem Sonnenschein und milden Temperaturen die allerdings nur sechs gemeldeten Kärrele. Da