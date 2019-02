von SK

Ein 19-jähriger Autofahrer hat seinen Wagen am Dienstag gegen 18.30 Uhr erst in einen Vorgarten und dann an eine Hauswand gelenkt. Laut Polizeiangaben fiel der junge Mann vermutlich in Sekundenschlaf und kam dadurch von einer Linkskurve in der Engener Straße in Tengen-Watterdingen ab. Das Auto streifte die Hauswand des Gebäudes. Der Mann blieb unverletzt. Die Polizei schätzt den Schaden am Auto auf 6000 Euro, die Höhe der anderen Schäden sei noch nicht bekannt.