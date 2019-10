Beendet wurde die Fahndung nach einem seit Mittwoch vermissten Mann aus Tengen, wie die Polizei mitteilt.

Der Vermisste habe sich – wie es im Polizeibericht heißt – bei einem Arbeitsunfall in Tuttlingen leicht verletzt und wollte einen Arzt aufsuchen. In einem roten Subaru soll er sich auf den Weg gemacht haben, kam aber nirgendwo an.

Inzwischen sei der Vermisste tot aufgefunden worden. Fremdverschulden kann laut Polizei ausgeschlossen werden.