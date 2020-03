von Elmar Veeser

In seiner jüngsten Sitzung fasste der Gemeinderat den Feststellungsbeschluss für den Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebs „Breitbandversorgung Stadt Tengen„. Der Eigenbetrieb hat die Aufgabe, den Aufbau der Breitbandinfrastruktur in der Stadt Tengen zu planen und durchzuführen. Der Eigenbetrieb wird künftig ein Breitbandnetz im Stadtgebiet betreiben und wird dies langfristig verpachten. Die größten Baumaßnahmen in diesem Jahr werden die Netzanbindung an den Glasfaserknoten Blumberg-Kommingen sein sowie die Herstellung der Glasfaserinfrastruktur in den Ortsteilen Talheim, Uttenhofen und Wiechs.

Der Glasfaseranschluss erfolgt dann „Fibre to the Building“. Hierbei werden die Glasfaserleitungen bis ins Gebäude verlegt. Hierfür sind Ausgaben in Höhe von 1 230 000 Euro eingeplant, die zu 90 Prozent aus Fördertöpfen des Bundes und zu einem wesentlich kleineren Teil dem des Landes finanziert werden. Entgegen früherer Planungen, wie Cristiani erläuterte, seien für das Jahr 2020 noch keine beziehungsweise sehr geringe Umsatzerlöse zu erwarten.

Noch keine Einigung über die Pacht

Grund dafür sei, dass die Verhandlungen mit dem zuständigen Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar noch nicht abgeschlossen seien und den Breitbandausbau verzögerten. Zwar sei die Trassenführung nun geklärt, wie Tengens Bürgermeister Marian Schreier ergänzte, doch eine Einigung in Bezug auf die rechtlichen Modalitäten stehe noch aus.

Es sei natürlich eine besondere Situation, dass die Stadt Tengen auf fremder Gemarkung baue (Netzanbindung an den Glasfaserknoten Blumberg-Kommingen). Doch die vom Zweckverband Schwarzwald-Baar geforderte Pacht für die Trasse auf dem benachbarten Territorium sei man nur bis zu einer gewissen Höchstgrenze bereit zu bezahlen. Noch sei darüber keine Einigung erzielt worden.