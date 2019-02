von Elmar Veeser

Petrus meinte es gut mit den Narren, die bei Kaiserwetter ausgelassen Straßenfastnacht feierten. In diesem Jahr, so schien es jedenfalls, hatten sich alle noch mehr Mühe als sonst mit ihren bunten, aufwendig und liebevoll bis ins Detail gearbeiteten Fastnachtskostümen gemacht.

Optisch stachen besonders die Gruppen hervor, die sich nach einem bestimmten Motto kostümiert hatten und der besondere Clou dabei war, dass nicht nur Erwachsene, sondern auch die Kinder bis hin zu den Kleinen im Kinderwagen sich entsprechend verkleidet hatten. Toll war zum Beispiel die Asterix- und- Obelix-Gruppe, in der neben Galliern und römischen Legionären sogar Kleopatra wandelte.

Grüße von der Baufirma Murx und Co.

Witzig war auch die Truppe der "arbeitsscheuen Tussen", die in Ballonseide in schreiendem Pink gekleidet waren. Den Bauboom und den Arbeitskräftemangel in Tengen inspirierte eine Damenriege in Blaumännern und Arbeitshelmen dazu, sich als Baudienstleisterinnen von der Firma Murx und Co. anzubieten, die streng nach Augenmaß ihre Bauaufträge erledigen.

Genauso kurz, knackig und mit prägnanten Wortgefechten ging die Stürmung des Tengener Rathauses durch die Narren der Kamelia vonstatten, wie man es schon das ganze Jahr über von den Gemeinderatssitzungen im selben Haus gewohnt ist, wenn dort zu kommunalpolitischen Themen debattiert wird.

Bürgermeister wird zu Bob der Baumeister

In dem Wortgefecht mit Narrenpräsident Michael Grambau, das in Reimform ausgefochten wurde, zog der Bürgermeister Marian Schreier zwar nicht unbedingt den Kürzeren, musste aber dann doch, obwohl er das ansonsten gar nicht gerne macht, nachgeben und den Narren die Herrschaft überlassen. Allerdings war es eine Übergabe, bei der er sich den Respekt der Narren dadurch sicherte, indem er die ihm gestellte Aufgabe souverän löste.

Dazu muss man wissen, dass in Tengen derzeit viel gebaut wird, an dieser Stelle seien der neue Bauhof und das Ärztehaus erwähnt, wobei letzteres in diesem Jahr entstehen soll und dafür das alte DRK-Gebäude abgerissen werden muss. Deshalb verwandelte der Kamelia-Präsident den Bürgermeister kurzerhand in "Bob den Baumeister" mit Blaumann und Helm.

Narrenbaumstellen bei böigem Wind

Als solcher musste er mit einem Bagger das symbolisch aus Latten und Pappe gezimmerte DRK-Gebäude abreißen, was ihm – gewisses technisches Geschick kann man ihm nicht absprechen – recht schnell und ohne Missgeschick gelang. Dazu der Kamelia-Präsident: "Ja, es ist schon schwer, der Schultes gibt nicht viel her. Der ist zu perfekt, hat alles gut versteckt. Doch eins das fällt schon auf, das Planen und das Bauen hat er glaub' drauf!"

Etwas komplizierter gestaltete sich danach das Setzen des etwa 25 Meter hohen Narrenbaums, das den etwa zwei Dutzend Helfern aufgrund der immer wieder auffrischenden starken Böen doch einiges an Kraft, Konzentration und Schweiß abverlangte. Doch nach etwa 15 Minuten war das Werk vollbracht und der kerzengerade Narrenbaum war sicher gesetzt. Aus Freude darüber spielte die Narrenkapelle dann ausgelassen Fastnachtslieder.