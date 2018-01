Tengen Tengener Kirchengemeinde suchen neue Wege

Die personelle Situation bereitet den evangelischen und katholischen Kirchengemeinden in Tengen Sorgen. Der gemeinsame Neujahrsempfang allerdings spiegelt gute Ökumene wider.

Zum gemeinsamen Neujahrsempfang der katholischen Seelsorgeeinheit Bernhard von Baden und der evangelischen Kirchengemeinde Tengen begrüßte Ursula Welte als Sprecherin des katholischen Pfarrgemeinderates die Gäste im Pfarrhaus Tengen. Dieser Neujahrsempfang entwickelt sich zu einer Tradition. Spiegelt er doch auch die enge und gute konfessionsübergreifende Zusammenarbeit beider Kirchengemeinden wider.

Pfarrer Matthias Stahlmann hat sich nach 14 Jahren, so die Vorsitzende Elke Luckner von der evangelischen Kirchengemeinde, überraschend in eine andere Kirchengemeinde versetzen lassen. Für den Kirchengemeinderat gestaltete sich das abgelaufene Jahr besonders schwer. In der Stellenausschreibung der Landeskirche Baden wurden die besondere ökumenische Arbeit und die schöne Lage im Hegau angepriesen. Doch die erste Bewerbungsfrist ist abgelaufen und es hat sich niemand beworben. Nach dem Votum der Kirchengemeinderäte erfolgte eine weitere Ausschreibung. Elke Luckner wie auch der Kirchengemeinderat sind zuversichtlich, dass sich eine Lösung findet.

Für die ehrenamtlich Tätigen ergaben sich durch Personalveränderungen im Pfarrbüro weitere, ungeahnte Aufgaben. Nachdem beide Sekretärinnen aufgehört hatten, konnte eine neue, im Pfarrbüro erfahrene Mitarbeiterin gewonnen werden: Birgit Fehrle, die in Rielasingen und nun auch in Hilzingen in Teilzeit arbeitet. Diese schwierige Vakanzzeit wurde bislang gut überbrückt, durch Pfarrer Joachim von Mitzlaff aus Rielasingen und Pfarrer Dietmar Heydenreich aus der Südstadtgemeinde Singen. Letzterer leitet den Konfirmandenunterricht, unterstützt von Uli und Jasmin Zeller aus Tengen. Die Gottesdienste wurden durch Bernd Barth und die Prädikanten abgehalten. Das sind Ehrenamtliche, die besondere Predigtkompetenzen erworben haben.

Die Ökumene war auch am ersten Weihnachtsfeiertag wieder ein zentraler Punkt. Dieser Gottesdienst wurde gemeinsam in der St. Laurentiuskirche gefeiert mit zwei Abendmahlen und der Gestaltung durch den ökumenischen Chor, so Elke Luckner. Sie verabschiedete Josef Wandinger, der über 16 Jahre Hausmeister im evangelischen Gemeindehaus Tengen war. Er sei immer pünktlich, verbindlich und zuverlässig gewesen.

Pfarrer Harald Dörflinger blieb es nicht erspart, auch die Schwierigkeiten in der katholischen Kirchengemeinde aufzuzeigen. Es gibt Veränderungen, die mit der Gefahr verbunden sind, dass Strukturen zerbrechen können. Der erste Vorsitz im Pfarrgemeinderat ist nicht besetzt, die Stelle des Gemeindereferenten ist offen. Die Anzahl der amtierenden Priester in der Erzdiözese Freiburg lag vor 30 Jahren bei etwa 1000, heute sind es rund 300 und 2030 nur noch 80. "Dies ist besorgniserregend, denn der Dienst kann sich nicht mehr auf alle Bereiche erstrecken. Der Dienst für den Menschen in allen Lebenssituationen ist elementarer Auftrag der Kirche", erklärte Pfarrer Dörflinger. "Dieser seelsorgerische Auftrag muss erfüllbar bleiben. Noch können Klöster manche Kirchengemeinde unterstützen, leider ist auch dies eine Frage der Zeit, wie lange es noch möglich ist", betonte er. Kinder, Jugendliche, Menschen in besonderen Lebenslagen, Kranke und Ältere, oder bei Trauer um den Verlust eines Angehörigen benötigten weiterhin dringend eine seelsorgerische Unterstützung.

„Predigen zu politisch“, so sein Zitat des Leitartikels aus dem Konradsblatt. "Wie politisch darf die Kirche sein? Sie darf dann nicht schweigen, wenn grundsätzliche christliche Botschaften mit Füssen getreten werden", so Pfarrer Dörflinger. Er zitiert Frère Alois, der beim europäischen Jugendtreffen "auf den Schrei des Schmerzens der aus der Gewalt, der extremen Not und aus dem Elend in Afrika aufsteigt". Dies gelte, so Pfarrer Harald Dörflinger, aber auch für andere Länder.

Er führte weiter aus, dass aufgrund der personellen Situation vor Ort Handlungsbedarf besteht, neue Wege zu gehen, gerade auch in der Ökumene. So gebe es das „Tengener Gottesdienstmodell“. Bernhard von Baden habe in seiner Zeit erkannt, dass einiges aus dem Ruder laufe. Er sah die Veränderungen, setzte sich für den Frieden ein, gab von seinem Besitz den Armen. "Was er tat, gilt auch für uns. So können wir uns mit neuen Ideen, den Mut Veränderungen zu wagen und dem Vertrauen, dass Gott uns lenkt und leitet, in ein neues Jahr gehen", so Dörflinger.

Die Ehrungen

Pfarrer Harald Dörflinger und Ursula Welte ehrten folgende Personen: Irmgard Volk für zehn Jahre Mesnerdienst, Irene Tenoth für zehn Jahre Sekretariatsarbeit im Pfarrhaus, Ursula Maier für 25 Jahre Kirchenreinigung in Tengen und Rupert Ruf für die ehrenamtliche Flüchtlingsarbeit mit der Ehrenmedaille Bernhard von Baden.