von Uli Zeller

Blasmusik fetzt durch den Pfarrgarten und stimmungsvolle Musik schwingt durch die Kirche. Die Tengener treffen sich, genießen Kaffee und Kuchen und lauschen der Ökumenischen Chorgemeinschaft unter Leitung von Jelena Mirkov. So lässt sich das Pfarrfest in Tengen zusammenfassen. Nachdem 2018 unter den Kastanien beim Rathaus stattfand, ist es dieses Jahr wieder im Pfarrgarten – und bei schlechtem Wetter im Pfarrheim. „Es gibt auch ein richtiges Mittagessen: Panierte Schnitzel, Kartoffelsalat und Grillwürste“, wie Ulla Welte, stellvertretende Vorsitzende des Pfarrgemeinderates, sagt. Pfarrer Harald Dörflinger erklärt: „Ich freue mich auf den feierlichen Gottesdienst zu Ehren des Heiligen Laurentius und natürlich auf die ungezwungenen Begegnungen mit den Gästen.“

Das Fest bringt alle Generationen zusammen

Im Pfarrgarten spielt die Stadtkapelle Tengen zum Frühschoppenkonzert auf. Das Fest bringe alle Generationen zusammen. Für die Kleinen gebe es dieses Jahr wieder eine Hüpfburg, so Pfarrer Dörflinger. Ulla Welte, Sprecherin des Gemeindeteams, unterstreicht: „Die Kinder sind unsere Zukunft. Für sie gibt es eine eigene Kinderkirche. Im Gottesdienst wird die ökumenische Chorgemeinschaft mitwirken.“

Chorgemeinschaft als Zugabe

In den letzten Jahren hat der Chor mit ihrer Musik und anspruchsvollen Solis viele Herzen für sich gewonnen. In diesem Jahr hat die Ökumenische Chorgemeinschaft zusammen mit einem Projektchor im Ostergottesdienst eine lateinische Jazz Messe vorgetragen. Die Katholiken haben am Tag des Pfarrfestes volles Programm. Denn es findet an diesem Sonntag nicht nur das Pfarrfest statt. Am Abend führt die Ökumenischen Chorgemeinschaft zusammen mit dem Projektchor noch einmal die lateinische Jazzmesse als Konzert auf.

Das Pfarrfest am 21. Juli: Beginn ist um 10 Uhr mit dem Festgottesdienst mit Kinderkirche, mitgestaltet von der ökumenischen Chorgemeinschaft. Anschließend Frühschoppen mit Stadtkapelle im Pfarrgarten. Bei schlechtem Wetter im Pfarrheim. Mittagessen, Kaffee und Kuchen.