Früher lief es meistens so: Der Pfarrer tritt eine neue Stelle an. Die Pfarrstelle am alten Ort wird ausgeschrieben. Und nach einer kürzeren oder längeren Pause kommt er – der neue Pfarrer. Leider wird dies in Zukunft so nicht mehr ablaufen, wie Dekan Matthias Zimmermann aus Engen in der Kirche in Tengen den interessierten Besuchern erklärte.

„Es gibt zu wenig Pfarrer für zu viele Stellen“, wie er einräumte. Die Folge: Die Pfarrbezirke werden vergrößert. Von einem zentralen Ort aus werden viele kleine Dörfer mitversorgt. Gespannt waren die Tengener zu der Informationsveranstaltung gekommen. Notwendig wurde sie, weil Tengens Pfarrer Harald Dörflinger ab September eine neue Stelle im Schwarzwald antritt.

Tengens Pfarrer Harald Dörflinger. Nach 14-Jährigem Dienst im Hegau zieht es den Theologen in den Schwarzwald. | Bild: Uli Zeller

Zuerst war geplant, die Veranstaltung im Pfarrheim stattfinden zu lassen. Doch wegen der vielen erwarteten Besucher wich die Kirchengemeinde auf die Pfarrkirche St. Laurentius aus. Weit mehr als 100 Katholiken verfolgten gespannt die Ausführungen Zimmermanns und stellten ihm zahlreiche Fragen.

Zustimmung per Handzeichen

Am Schluss erhob Dekan Matthias Zimmermann ein Stimmungsbild: „Können wir nach Ihrer Meinung den vorgeschlagenen Weg so weitergehen?“ Die Katholiken zeigten sich dankbar für diesen Hauch von Demokratie in ihrer Kirche. Und die meisten Besucher erhoben die Hände.

Der Vorschlag Zimmermanns, den er in Absprache mit der Diezöse vorbrachte, sieht so aus: Künftig könnte Tengen mit seinen neun Gottesdienstorten von Engen aus mitversorgt werden. „In Engen gibt es ein Team aus Gemeindereferenten, Pastoralreferent, Kaplan, Neupriestern und Priestern aus der Weltkirche“, so Zimmermann.

Unterm Strich würde die personelle Besetzung für Tengen dadurch sogar besser werden, wie Zimmermann ausführte. Außerdem könne man die Geistlichen eines großen Teams sogar noch optimaler einsetzen. In einer großen Gruppe Hauptamtlicher könne man für Aufgaben oft denjenigen auswählen, der am besten geeignet ist. Und mit etwas Glück für Tengen könnte es sogar sein, dass einer aus diesem Team von Geistlichen ins Tengener Pfarrhaus zieht. Dann sei ein Seelsorger ständig vor Ort, so wie das bisher der Fall war.

„Wir werden gute Wege finden“

Die Veranstaltung war durchzogen vom Optimismus, den Zimmermann ausstrahlte. „Wir werden gute Wege finden“, versicherte er den Katholiken. Er führte zahlreiche Beispiele aus anderen Kirchengemeinden an, wo es nach einer Zusammenführung gut laufe.

So zum Beispiel in der kleinen Gemeinde Engen-Biesendorf. Dort übernehmen zweimal pro Monat Ehrenamtliche einen Gottesdienst. Der Pfarrer komme nur einmal im Monat. Und diese Lösung habe sich für alle als hilfreich erwiesen.