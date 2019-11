Tengen vor 1 Stunde

Tengener Bürgermeister Marian Schreier will OB in Stuttgart werden

In einem Jahr wird in Stuttgart der neue Oberbürgermeister gewählt. Jetzt hat der erste Bewerber seinen Hut in den Ring geworfen: Der Tengener Bürgermeister Marian Schreier will Nachfolger von Fritz Kuhn werden.