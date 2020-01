von Elmar Veeser

Tourismus, Windkraft, schnelles Internet und nicht zuletzt das neue Ärztehaus sind Themen, die Tengen aktuell und im gesamten Jahr 2020 beschäftigen werden. Ob der Bürgermeisters des Randenstädtchens, Marian Schreier, die ausstehenden drei Jahre Amtszeit erfüllen wird, ist offen. Der ambitionierte Jungpolitiker und kreative Verwaltungsprofi hat Ende November seine Bewerbung um das Amt des Oberbürgermeisters seiner Heimatstadt Stuttgart öffentlich gemacht. Die Wahl dazu findet voraussichtlich im November 2020 statt.

Das Thema Breitband, also das schnelle Internet für Tengen, beschäftigt Rat und Verwaltung schon seit längerer Zeit. Schon im Dezember letzten Jahres hatten sich die Gemeinden Hilzingen und Tengen als Eigentümer des zukünftigen Breitbandnetzes für die Firma Stiegeler Internet Services GmbH (Stiegeler IT) mit Hauptsitz in Schönau im Schwarzwald als zukünftigen Pächter des Netzes entschieden. Das Ziel war eigentlich, schon in diesem Jahr einige Teilorte mit dem schnellen Internet zu versorgen, doch Verzögerungen haben den Zeitplan durchkreuzt.

Breitbandinternet für die ersten Teilorte

Nach Aussagen von Bürgermeister Marian Schreier sei das ehemalige Landesförderprogramm in eine Bundesförderung, die auch geänderte Regularien beinhalte, umgewandelt worden, wobei inzwischen die Zusage zum geänderten Förderantrag vorliege. Noch seien auch Abstimmungen mit der Breitbandinitiative des Landkreises Tuttlingen, von denen das Signal in Kommingen übernommen werden soll, im Gange, wie etwa Fragen des Trassenverlaufs und der rechtlichen Ausgestaltung des Vertrags. Doch im Jahr 2020 sollen nun endlich die ersten Teilorte angeschlossen werden.

Der Campingplatz „Hegau Familien Camping“ soll um knapp vier Hektar erweitert werden mit dem Ziel, der steigenden Nachfrage gerecht zu werden, gleichzeitig die Qualität des Platzes durch zusätzliche Angebote zu steigern und damit die Attraktivität des 5-Sterne-Platzes, der zu den besten in Deutschland zählt, langfristig zu sichern. Da sich die Übernachtungszahlen 2019 dort mit 105 000 Gästen innerhalb von vier Jahren verdoppelt hätten, sei der Campingplatz von gesamtstädtischer Bedeutung, wie es Bürgermeister Marian Schreier ausdrückte. Auch gebe es in diesem Jahr dort zum ersten Mal auch Winterbetrieb. Die erforderliche Modellierung des Geländes soll so behutsam wie möglich erfolgen, um deren Naturcharakter beizubehalten.

Auch die Unterbringung von Asylsuchenden wichtiges Thema

Im Planungsgebiet, das südlich an den bestehenden Campingplatz anschließt, sollen Wohnmobil-Stellplätze und Toilettenanlagen entstehen, die sich östlich an die Straße An der Sonnenhalde anschließen. Zudem ist westlich dieser Straße kurzfristig ein autarker Wohnmobilstellplatz mit Kassenautomat geplant. Mittelfristig ist an dieser Stelle ein Hotel zur Ergänzung des Campingplatzes vorgesehen. Es soll in einer eher kleinteiligen Anlage mit mehreren Gebäuden mit maximal drei Geschossen in die Topographie des Grundstücks eingefügt werden.

Auch die Unterbringung von Asylsuchenden ist und bleibt ein wichtiges Thema in Tengen. Schmerzlich fiel die Fehlbelegungsabgabe mit 300 Euro pro Person und Monat ins Gewicht. 80 Personen muss Tengen unterbringen, doch derzeit sind es nur 30. Demnächst sollen weitere 50 Asylsuchende in der Anschlussunterbringung untergebracht werden. Dazu sucht die Stadt Wohnungen. In der Marktstraße 6 wird dafür derzeit für 0,25 Millionen Euro eine ehemalige Arztwohnung umgebaut.

Er ist ein beliebter und volksnaher Bürgermeister: Marian Schreier sticht beim Oktoberfest in Wiechs am Randen das Fass an. | Bild: Elmar Veeser

Sorgenkind ist und war der Tengener Forst, der bis 2018 immer ein Garant für hohe Erträge war, doch aufgrund des Schädlingsbefalls rechnet der Bürgermeister für den Haushalt maximal mit einer schwarzen Null. Auch die Schließung der Pflegeheime Blumenfeld verursacht noch sechsstellige Kosten jährlich, und das dortige Schloss, das bislang keinen Käufer fand, verursacht Unterhalts- und Instandhaltungskosten. Zwischennutzungen können diese nur zum Teil decken.

Spannend bleibt auch die Zukunft des Bürgermeisters von Tengen, Marian Schreier. Bekanntlich hatte der gebürtige Stuttgarter im November seine Ambitionen auf das Amt des OB seiner Heimatstadt öffentlich gemacht. Wie in der Berichterstattung zu verfolgen war, versagte ihm der geschäftsführende Kreisvorstand der Stuttgarter SPD die Unterstützung zur Wahl, die voraussichtlich im November 2020 stattfinden wird. Doch wie in seinem Facebook-Eintrag zu lesen ist, lässt sich Schreier von seinen Genossinnen und Genossen nicht von seinem Vorhaben abbringen. Er schreibt dazu: „Ich bin angetreten, um Oberbürgermeister meiner Heimatstadt zu werden – und das bleibt auch so! Auch wenn sich meine SPD damit ein wenig schwer tut.“

Das neue Ärztehaus (hier im Modell), für das nun die Baugenehmigung vorliegt, gehört zu den wichtigsten Projekten der Stadt und ist auch aufgrund der pfiffigen genossenschaftlichen Finanzierung etwas ganz besonderes. | Bild: Elmar Veeser

Wie er schreibt, habe ihm der geschäftsführende Kreisvorstand der SPD Stuttgart in einem Gespräch den Rückzug von der Kandidatur nahegelegt, da diese sowohl in Bezug auf den Kandidaten (sie präferieren Martin Körner, ihren Fraktionsvorsitzenden im Stuttgarter Rathaus) als auch in Bezug auf das Verfahren zur Kandidatenauswahl ganz andere Vorstellungen als Marian Schreier haben.

Dieser schreibt dazu: „Ohne dass ich Gelegenheit hatte, mich vorzustellen, hat der Kreisvorstand schon am 1. Dezember 2019 einen ablehnenden Beschluss zu meiner Kandidatur gefasst. Dieser wurde bereits einen Tag später der Kreiskonferenz am 2. Dezember kommuniziert – also genau dem Gremium, das nun über die Unterstützung befinden soll. Durch diese Vorfestlegung ist eine faire und ergebnisoffene Bewertung meiner Kandidatur durch die Kreiskonferenz nicht mehr möglich.“ Er halte seine Kandidatur jenseits der Nominierung durch die Gremien vor Ort offen und nehme von seiner ursprünglichen Absicht Abstand, zunächst um die Unterstützung der SPD zu werben