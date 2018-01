Tengen Tengen erwartet über 7000 Hästräger

Kamelia-Zunft veranstaltet Narrentage. 300 Helfer im Einsatz

Die Bürger von Tengen und den acht Stadtteilen sind als unermüdliche Schaffer bekannt. Das zahlt sich vor allem aus, wenn Vereine Großveranstaltungen bewältigen, wie den jährlichen Schätzele-Markt. Nun stehen die Narrentage an, die an den Veranstalter eine nicht weniger große Herausforderung stellen als das große Tengener Volksfest. Das organisiert und führt die Stadtkapelle aus, das neuerliche Großereignis vom 19. bis 21. Januar der Narrenverein Kamelia zum 125-jährigen Bestehen. Bei beiden Veranstaltungen leisten anderen Vereine und Bürger von Tengen und den Stadtteilen große Unterstützung. "Wenn sich die Vereine nicht gegenseitig helfen würden, könnten solche riesigen Feste nicht gestemmt werden. Gut 300 Helfer werden über die drei Narrentage ihren Einsatz leisten", erklärt Kamelia-Präsident Michael Grambau, bei dem organisatorisch alle Fäden zusammenlaufen.

"Wir haben etliche Organisationsteam gebildet, die schon im Vorfeld viele Arbeiten bewältigen. Dazu gehört auch das Aufstellen der beiden Party-Zelte, die alleine gut 2000 Besucher fassen. In den Räumen der Randenhalle finden zusätzlich etwa 700 Menschen Platz", schildert Grambau. Dazu gebe es noch Besenwirtschaften. Beste Voraussetzungen also, dass über 7000 Hästräger, die an den beiden Umzügen in der Freitagnacht und am Sonntag teilnehmen, sowie die in großer Zahl erwarteten Besucher ausgiebig feiern können. Zeitweise öffnet laut Grambau auch das katholische Pfarrheim. "Wir tragen dem Jugendschutz Rechnung. Deshalb erhalten in den Party-Zelten auch nur Personen Einlass, die mindestens 18 Jahre alt sind. Es wird auch ein umfangreicher Sicherheitsdienst eingerichtet", so Grambau. Familien mit Kindern können vor allem in die Randenhalle Zugang finden, wo es am Samstag, 20. Januar, auch einen Brauchtumsabend gibt.

Die Kamelianer setzen bei der Organisation und Ausführung der Narrentage auch auf ihre Erfahrung. Berits vor fünf Jahren haben sie aus Anlass des 120-jährigen Bestehens des Vereins ein Freundschaftstreffen veranstaltet. Und auch vor 25 Jahren, als der 100. Geburtstag groß gefeiert wurde. Etliche Vereinsmitglieder packen heute noch kräftig mit an. Die verschiedenen Gruppierungen konnten sich über reichlichen Zuwachs erfreuen.

"Mit der Übernahme des Bürgermeisteramts habe ich die Fasnet im Hegau intensiv kennenlernen dürfen. Ich schätze die Pflege des örtlichen Brauchtums und die vielen kreativen Ideen, die es jedes Jahr gibt. Daher freue ich mich persönlich sehr auf die Narrentage und das bunte Treiben in der Stadt Tengen", betont Bürgermeister Marian Schreier. "Über die drei Tage werden mehrere tausend Hästräger und Gäste vor Ort unterwegs sein – eine tolle Gelegenheit, um die Stadt Tengen zu präsentieren. Besonders hervorzuheben ist das große Engagement der Kamelia und aller Aktiven, die diese Großveranstaltung bewältigen", streicht Schreier heraus.

Der Narrenverein Kamelia setzt sich aus folgenden Gruppen und Einzelfiguren zusammen: Narrenpolizei, Fahnenträger, Kamelführer, Burgknappen, Narrenrat, Burggarde, Graf Christoph, Mägde, Burgnarren samt eigener Tanzgruppe, Lehmbuddler Talheim und Kistenfeger Blumenfeld.

Tengener Narrentage

Das Programm vom 19. bis 21. Januar, bei dem es auch ein buntes Treiben in der Randenhalle, dem Partybarzelt und den Besenwirtschaften gibt: