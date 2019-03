von Elmar Veeser

Wie es in Watterdingen Brauch ist, begrüßte der "Kleine Narrenpolizist" (in diesem Jahr ist es Felix Grundhoff) die Gäste in der voll besetzten Biberhalle. Er hielt sogar eine kleine Büttenrede, wobei ihm seine Mama nur ganz wenig einsagen musste. Der Applaus war entsprechend riesig. Schon vorab hatten die "Original Aussteiger" aus Gottmadingen mit ihrer schwung- und stimmungsvollen musikalischen Unterhaltung für gute Laune gesorgt. Diese stieg noch mal gewaltig an, als die Bibernixen bei ihrem Gardetanz über die Bühne fegten und diesen prompt aufgrund der Begeisterungsstürme aus dem Publikum wiederholen mussten.

Neben den Mädchen in ihren hübschen Gardeuniformen freute sich auch deren Leiterin Steffi Kurz über das gute Gelingen, auch deshalb, weil einige der Bibernixen wegen Krankheit kurzfristig ausgefallen waren. Auch die Jungnarren unter der Leitung von Sabine Gschlecht und Karin Krause konnten danach mit ihrem modernen und ebenfalls sehr schön choreografierten Tanz "Rock the Jungle" so überzeugen, dass die gemischte Formation ihre Darbietung nach kräftigen Zugabe-Rufen wiederholen mussten. Natürlich kamen auch Bürgermeister Marian Schreier und Ortsvorsteher Stefan Armbruster nicht ohne Bühnenauftritt davon und mussten dort Müll sortieren. Prompt handelten sie sich Kritik der Wertstoffentsorgungsfachfrauen Lena Kaiser und Fabiana Messmer ein (die auch durch das Programm führten), denn die Amtsträger waren zwar schnell beim Sortieren, aber bei der sauberen Trennung haperte es gewaltig.

Auf welchem Körperteil sitzt das Tengen-Tattoo?

Beim Sketch "Sparmaßnahme im Altersheim" haperte es auch, allerdings eher an der Hygiene. Beim nächsten Sketch gab es bezüglich der Sauberkeit nichts auszusetzen, denn auf der Bühne wurde sauniert. Beim Gespräch der Saunabesucher Nadine Preter, Jennifer Maier, Jochen Frank, Thorsten Frank und Marius Preter bekamen dann endlich die Tengener ihre Breitseite verpasst, worauf viele der anwesenden Narren – sofern sie Mallauer sind – sicher schon gewartet hatten: Ein Saunagast zeigt den anderen sein neues, den ganzen Rücken ausfüllendes Tattoo, worauf die Gemarkung Watterdingen zu sehen ist. Auch die anderen Teilorte sind zu sehen, nur Tengen fehlt. Auf Nachfrage der anderen Saunagäste, ob er denn vergessen habe, sich auch Tengen stechen zu lassen, antwortet dieser mit schmerzverzerrtem Gesicht, dass der Körperteil, wo er sich habe Tengen stechen lassen, ihm immer noch weh tue, insbesondere beim Sitzen . . .

Ein heiserer Biberjohli

Mittelmeerflair verbreiteten dann Horst Peschel und Matthias Preter als dessen Gattin, die sich am Strand von Rimini sonnen. Natürlich konnte er ihr nichts recht machen, und darüber hinaus ließ sie sich auch noch von Einheimischen anbaggern! Beide Narren ernteten viele Lacher. Vor dem großen Finale durften die Bibernixen in bunten Glitterkostümen noch mal ran und begeisterten mit ihrem dynamischen Tanz "We run the world" das Publikum. Zunftmeister Alexander Schmid hatte sich an diesem Abend stimmlich etwas zurückhalten müssen, da ihn eine Erkältung plagte. Ein heiserer Biberjohli ist wirklich zu bedauern – deshalb die besten Genesungswünsche!