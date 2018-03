Tengen Spendenbetrüger klingelt in Tengen

Die Polizei hat einen wohnsitzlosen Mann gefasst und sucht Zeugen, die von ihm geschädigt wurden

Über mehrere Minuten hat laut Polizei am Mittwochnachmittag, gegen 14 Uhr, ein 42-jähriger, wohnsitzloser Mann an einer Haustür in der Randenstraße geklingelt und um Geld für sich und seine Familie sowie ein Zugticket in die Heimat gebettelt und dies auch dann fortgesetzt, nachdem ihm mitgeteilt wurde, dass kein Geld gespendet werde. Zuvor dürfte er bereits in ähnlicher Weise an anderen Wohnungen aufgetaucht sein. Der bereits wegen Sammlungsbetrug in Erscheinung getretene Mann konnte durch eine Streife des Polizeipostens angetroffen und kontrolliert werden. Ein bereits gesammelter geringer Bargeldbetrag sowie ein in Folie eingeschweißter "Spendenaufruf" wurden einbehalten und dem Mann anschließend ein Platzverweis erteilt. Weitere Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeiposten Engen, (0 77 33) 94 09-0 zu melden.