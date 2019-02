von Elmar Veeser

Hier gibt es Eindrücke in Bildern.

Bild: Elmar Veeser

Die Kinder der Kita Watterdingen samt Eltern trafen sich in der großen Küche der Tengener Schule, um gemeinsam mit der Leiterin der Kita, Yvonne Kaiser (links stehend) und deren Mitarbeiterin Susanne Gruber (rechts mit grauem Oberteil) zu kochen. Diese Veransdtaltung ist Teil der Initiative „Ich kann kochen“ der Sarah-Wiener-Stiftung, wobei es grundsätzlich darum geht, Kinder für vielfältige und frische Lebensmittel und deren Zubereitung zu begeistern, was, wie das Bild zeigt, offensichtlich gelungen ist.

Bild: Elmar Veeser

Es ist schon erstaunlich, wie die Beiden das hinkriegen, denn obwohl Maria Jaekel und ihre vierjährige Tochter Valentina gerade aus Mehl, Eiern, Zucker und Milch einen Teig zusammenrühren, ist ihr Arbeitsplatz immer noch blitzblank. Die Mutter erklärt die besondere Vorsicht mit dem rosafarbenen Prinzessinnenkleid Kleid ihrer Tochter, das diese auf jeden Fall habe tragen wollen und das auf gar keinen Fall schmutzig werden dürfe. Deshalb lassen sie auch besondere Vorsicht bei der Herstellung des Kaiserschmarrens – übrigens dem Lieblingsgericht der Tochter – walten.

Bild: Elmar Veeser

Robuster geht es bei Karin Krause und ihrem vierjährigen Sohn Max zu, die zusammen einen Nudelauflauf zubereiten. Der kleine Max hilft fleißig seiner Mutter und wenn beim Rühren in der Zwiebel-Speck-Hackfleischmischung mal was über den Pfannenrand rutscht, ist das nicht schlimm, denn schließlich hat ihm die Mama die gelbe Kochschürze umgebunden, die eigentlich seiner älteren Schwester Fiona gehört und dem Jungen bis zu den Fußknöcheln reicht. Hier fetten Mutter und Sohn gerade die Auflaufform ein.

Bild: Elmar Veeser

Hier ist Tanja Meßmer dabei, die Füllung aus Hackfleisch und Reis zu vermischen, doch ihr vierjähriger Sohn Felix war offensichtlich am Nebentisch bei Karin Krause und ihrem vierjährigen Sohn Max (Bild 3), um eine der herrlich langen, frisch gekochten Breitbandnudeln zu stibitzen, die seiner Ansicht nach wesentlich besser schmecken als die Kohlblätter, die seine Mutter Tanja gerade eben für die Herstellung der Kohlrouladen blanchiert hat.

Bild: Elmar Veeser

Da braucht der vierjährige Carlo sein Mündchen gar nicht so zu verziehen, denn seine Mutter Christina Preter (links) hat inzwischen mit einem Schneebesen in harter Handarbeit die Klümpchen aus der Mischung aus Milch, Stärke und Vanillemark herausgeschlagen. Aus dieser nun glatten, flüssigen Vanillestärke, die Mama Christina dann kräftig in kochende Milch einrührte, entstand schließlich ein leckerer Vanillepudding.

Bild: Elmar Veeser

Während Mutter Barbara gemeinsam mit ihrem fünfjährigen Sohn Silas leckere Überraschungsbällchen aus Tomate und Hackfleisch formten, gönnten sich Ehemann und Papa Michael Palm sowie der dreijährige Nathan, der kleine Bruder von Silas, eine Verschnaufpause (Bild). Ihre auf diese Weise gesparten Kräfte verbrauchten sie erst später beim gemeinsamen Essen, wobei beide dann ordentlich zulangten, wie Barbara Palm später erzählte.

Bild: Elmar Veeser

Sybille und Patrick Kaiser bereiteten gemeinsam mit ihrem fünfjährigen Sohn Felix als eingespieltes und gutgelauntes Team den leckeren Couscous-Salat mit viel frischem Gemüse, wie Paprika, Tomaten und Frühlingszwiebeln zu. Dazu gab es eine leckere Zitronen-Joghurt-Soße. Obwohl sie eine riesige Schüssel voll mit ihrem fruchtigen Salat zubereitet hatten, war diese beim anschließenden gemeinsamen Essen im Nu leer. Ein größeres Lob kann es kaum geben, oder?