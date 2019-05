Beuren am Ried vor 1 Stunde

So hat Beuren am Ried gewählt: Alle Stimmen der Kandidaten für den Ortschaftsrat

Alle Wahlzettel in Beuren am Ried sind ausgezählt, die neuen Mitglieder des Ortschaftsrats in dem Teilort von Tengen stehen fest. Nachdem nur eine einzige Liste angetreten ist, dreht sich alles um diese Frage: Welcher Kandidat hat es geschafft, wer hat viele Stimmen erhalten? Hier erfahren Sie alle Ergebnisse der Kommunalwahl.