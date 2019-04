von SK

Mit viel Schwung will die SPD im oberen Hegau in den anstehenden Kreistagswahlkampf ziehen. Dies berichtet die SPD in einer Pressemitteilung. Gerade nach der Wahl des neuen Landrates Zeno Danner, sei es wichtig, sich einzubringen und die Leitlinien für die Zukunft des Landkreises nicht anderen zu überlassen: Endlich soll mehr bezahlbarer Wohnraum im ganzen Landkreis entstehen. Die Menschen müssen sich außerdem darauf verlassen können, schnell und zuverlässig mit den öffentlichen Verkehrsmitteln bis in die Abendstunden im Kreis Konstanz unterwegs zu sein. Nicht zuletzt diesen Anspruch haben die Sozialdemokraten, welche sich über eine stark aufgestellte Liste im Wahlkreis V freuen dürfen.

Diese Kandidierenden wurden im Kreiswahlausschuss zugelassen: Für die Region um Engen, Tengen, Mühlhausen-Ehingen und Aach wird Marian Schreier als Listenführer auf Platz 1 der SPD-Liste kandidieren. Er wird den Kreistag um die Perspektive der eher ländlich geprägten Hegau-Gemeinden bereichern und bringt reichhaltige Erfahrungen als Bürgermeister Tengens mit, um die Interessen der Bürgerinnen und Bürger im Wahlkreis V auch auf Kreisebene zu vertreten. Auf Platz 2 kandidiert Angelika Strobel, Fachärztin für Allgemeinmedizin aus Engen. Sie kann durch ihre Lebenserfahrung und ihre vielfältigen Kontakte ebenso wie Max Hahn (Tengen) punkten, der nach 25 Jahren abermals dazu bereit ist, seine Expertise für den ganzen Landkreis einzubringen. Auf das Spitzentrio folgen der 22-jährige Ortsvereinsvorsitzende Tim Strobel (Engen) auf Platz 4, DGB-Kreisvorsitzender und Gemeinderat Klaus Mühlherr (Mühlhausen-Ehingen), Jean Claude Tsimba (Tengen) und Michael Krause (Mühlhausen-Ehingen) auf dem siebten Platz.

„Wir treten am 26. Mai mit einer vielfältigen Liste aus alten und neuen Gesichtern an“, freut sich Spitzenkandidat Marian Schreier, „Wir wollen gestalten!“ Denn gerade für die kleineren Gemeinden im Hegau sei ein gut aufgestellter Landkreis ungemein wichtig. „Von einem guten Nahverkehrsangebot in die Nachbarkreise über eine flächendeckende digitale Infrastruktur bis hin zu einer soliden Gesundheitsversorgung in kommunaler Hand: Es gilt, jetzt die richtigen Weichen für unseren Landkreis zu stellen“, so Schreier abschließend.