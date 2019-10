Ein unbekannter Täter hat am Dienstag zwischen 9 und 10 Uhr einen getrockneten Pflanzenkranz in der St. Laurentius Kirche in der Ziegeleistraße angezündet. Wie die Polizei berichtet, wurden dabei eine Kerze, ein etwa 150 Zentimer hoher hölzerner Kerzenständer sowie der darunter befindliche Holzboden in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden in der stark verrauchten Kirche wird auf rund 500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an den Polizeiposten Engen, (07733) 94090.