von Helmut Groß

Jetzt thront die Kupferhaube wieder stolz auf der Tengener Laurentiuskirche. Die imposante Wehrkirche wurde erfolgreich in der Außenhülle restauriert – und das innerhalb eines Jahres. Architekt Ulrich Graf beauftragte die Handwerker Anfang 2018, Ende Mai wurde mit der Restaurierung begonnen – und jetzt kann Pfarrer Harald Dörflinger die Vollendung vermerken.

Sämtliche Natursteinelemente des Tengener Muschelkalks wurden saniert und restauriert. Die Fassaden wurden von einem Steinmetz überarbeitet, sämtliche offenen und ausgebrochenen Fugen wurden nach Farbgebung des Steins abgestimmt und verfugt und Flächen, die nicht in Tengener Muschelkalk verarbeitet waren, wurden verputzt und das Material farblich als Naturputz dem Muschelkalk angepasst. Diese Fassadenarbeiten wurden mittels kleinerer Mörtelergänzungen und anschließender Retusche restauriert, um den bauzeitlichen Zustand der Fassade zu erhalten. Fehlstellen und Risse wurden mit gleicher Körnung so nachgearbeitet, dass sich hier keine Auffälligkeiten zum Bestand ergeben.

Pfarrer Harald Dörflinger und Vertreter der an der Außensanierung der früheren Wehrkirche St. Laurentius beteiligten Firmen mit den Kapseln, die in der Turmspitze deponiert wurden. | Bild: Helmut Groß

Auch die Festverglasungen wurden durch Kunstglaser aus Rottweil komplett überarbeitet und restauriert. Hierzu wurden die äußeren Oberflächen der Stahlrahmen abgebürstet und mit Rostumwandler, Grundierung und mit einem Schlussanstrich versehen. Defekte Holzteile der Dachkonstruktion in Haupt- und Querschiff sowie Chorbereich wurden ausgetauscht und instand gesetzt, ebenso die Holzböden. Ein großer Eingriff war die Ertüchtigung des Hängewerks für die Kuppel über der Vierung im Bereich des Querschiffes.

Die restaurierte Turmspitze auf dem Weg zu ihrem angestammten Platz über der Vierung im Querhaus. | Bild: Helmut Groß

Alle Verblechungen wurden komplett erneuert, auch für das Zwiebeltürmchen über der Vierung im Querhaus. Im Zuge der statischen Ertüchtigung der Kuppel wurden im Kirchenraum die Stuckdecke mit Kuppel gereinigt, Putzrisse geschlossen und überarbeitet. Im Bereich des Kuppelgesimses wurde eine LED-Beleuchtung angebracht.

Nur noch wenige Meter, und die Kuppel ist wieder über der Vierung des Querhauses der ehemaligen Wehrkirche St. Laurentius. | Bild: Helmut Groß

In der Turmspitze unter dem Kreuz wurden von Pfarrer Harald Dörflinger und Handwerkern vier Kapseln eingelegt: Ein zeitgeschichtlicher Abriss der kirchlichen und weltlichen Situation am 6. Dezember 2018: SÜDKURIER, Wochenblatt, Brief vom Pfarrer der Kirchengemeinde, Geldscheine und Geldmünzen, Konradsblatt der Erzdiözese Freiburg, L'osservatore Romano des Vatikans auf Deutsch und ein Mitteilungsblatt der Stadt Tengen. Außerdem ein baugeschichtlicher Abriss der Pfarrkirche St. Laurentius und Berichte über die aktuelle Restaurierung aus Sicht des Architekten und der beteiligten Unternehmen sowie Gaben von Arbeitern und Mitgliedern der Kirchengemeinde.

Geschafft: Die Kuppel von St. Laurentius sitzt wieder auf dem Sims. | Bild: Helmut Groß

In der weiten Umgebung ist ein solcher Bestand einer Wehrkirche nicht ablesbar. Über die Zeit der Entstehung der Pfarrei und der Errichtung des Gotteshauses ist nichts überliefert. Alle Akten und Urkunden der Herren von Tengen sind 1519 in der Burganlage verbrannt. Man kann annehmen, dass schon um das Jahr 878 an diesem Ort eine kleine Kapelle stand. Die erste Erwähnung stammt aus dem Jahr 1278, das Kirchengebäude stammt aus romanischer Zeit, etwa um 1150, was der rundbogige Haupteingang und die kleine Pforte im Süden beweisen. So hatte die Kirche einen festungsartigen Charakter mit einer Wehrumfriedung des Kirchhofes, wobei die ehemals fensterlose Nordwand der Kirche als Wehrmauer einbezogen war, ebenso der quadratische Turm.

Deutlich sichtbar ist jetzt die Wehrkirche aus Tengener Muschelkalk nach der Entfernung von Sträuchern und Gebüschen. Rechts die vor knapp 90 Jahren gebaute Erweiterung. | Bild: Helmut Groß

Im Verlauf der Jahrhunderte wurden mehrmals bauliche Maßnahmen vorgenommen. Schießschartenartige Fenster, zugemauert, sind an der West- und Südseite erhalten. Um 1890 wurde ein Chorfenster entfernt, das sich seit 1928 im Augustinermuseum in Freiburg befindet. Es muss wohl um 1300 in Konstanz angefertigt worden sein. Die Kirche wurde 1929/30 durch das Langhaus verlängert und ein Querschiff angebaut. Im Zuge der Restaurierung wurden alle Sträucher und Gebüsche an den Außenmauern entfernt. Damit ist der Teil der Wehrkirche gut zu sehen.