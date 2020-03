Harald Dörflinger, der katholische Pfarrer von Tengen, zieht weiter. Obwohl er sich in Tengen wohl gefühlt hat. Der 54-Jährige sieht die Zeit gekommen, noch einmal eine neue Herausforderung anzunehmen. „Hier ist die katholische Welt noch in Ordnung“, resümiert Harald Dörflinger mit einem Schmunzeln über seine insgesamt 14-Jährige Dienstzeit in Tengen. Die kirchlichen Feste genössen einen hohen Stellenwert. Und manche Feste, wie eta das Patrozinium, seien sogar mit weltlichen Festen verknüpft. An Fronleichnam gebe es vier Stationen bei der Tengener Prozession – sowie weitere Stationen in Büßlingen und in Watterdingen. „Da geht mein priesterliches Herz auf“, fasst der allseits beliebte Seelsorger zusammen.

Im Hegau damals gleich wohl gefühlt

Tengen sei für ihn von Anfang an so etwas wie eine Heimat gewesen. „Ich habe mich in der Hegaulandschaft gleich wohl gefühlt“, erinnert sich Dörflinger. Aufgewachsen ist er als Sohn eines Gastwirtes in Hochemmingen, dem größten Stadtteil Bad Dürrheims. Und während seines Dienstes in Tengen lebten auch beide Eltern für mehrere Jahre mit ihm im Tengener Pfarrhaus. Dörflinger war in dieser Zeit nicht nur Priester, sondern wurde auch zum Betreuer und Altenpfleger seiner Eltern. Inzwischen sind Mutter und Vater verstorben. Auch das sind Erinnerungen, die der Geistliche wohl für immer mit Tengen verbinden wird.

Tengens Pfarrer Harald Dörflinger (54) vor der Katholischen Kirche in Tengen. Nach 14-Jährigem Dienst im Hegau zieht es den Theologen in den Schwarzwald. | Bild: Uli Zeller

Zahlreiche weitere Erlebnisse prägten die Zeit Dörflingers in Tengen. So berichtet er von einer Familie, in der der Vater weggestorben sei. „Das hat mich persönlich mitgenommen“, erinnert er sich und schluckt. Da könne man als Geistlicher nur begleiten, das Gespräch suchen, zuhören und trösten.

Beim Neujahrsempfang der Kirchen ehrte Pfarrer Harald Dörflinger die langjährige Mesnerin Erika Heim aus Uttenhofen. Nun heißt es für ihn, Abschied vom Hegau zu nehmen. Dörflinger tritt ab September eine neue Stelle an. | Bild: Uli Zeller

Viel Spaß bereiteten dem Pfarrer die Pfingstlager mit den Ministranten. In der Woche nach Pfingsten waren sie unterwegs – letztes Jahr gemeinsam Wandern in Südtirol. Sie haben Burgen und Schlösser angeschaut und hatten Zeit zum Basteln. Außerdem haben sie jeden Tag einen gemeinsamen Gottesdienst gefeiert. „Bei den Pfingstlagern gab es auch immer eine Lager-Olympiade mit Spielen“, erinnert sich Dörflinger. Dabei erinnert er sich spontan an ein Spiel: den Stiefelweitwurf. Seine Erfahrung: „Die krummen Dinger fliegen einfach immer falsch.“

Ursprünglich war Dörflinger Industriekaufmann. Aber er merkte, dass ihn das nicht ausfüllte. Auf dem zweiten Bildungsweg hat er das Abitur nachgemacht – und entschloss sich dann für das Priestersemiar. „Ich fühle mich als Priester sehr wohl. Ich möchte nichts anderes machen“, erklärt er.

Pfarrer Dörflinger verlässt Tengen nach 14 Jahren Dienst als Priester. Hier ist er mit seinem evangelischen Amtskollegen Michael Weber beim Neujahrsempfang der Kirchen in Tengen zu sehen. Die Ökumene sieht Dörflinger in Tengen auf einem guten Weg. Der katholische und evangelische Chor hätten sich erfolgreich zusammengeschlossen. Und im neuen Pflegeheim führen die Kirchen im wöchentlichen Wechsel einen Gottesdienst durch.. | Bild: Uli Zeller

Ulla Welte, Vorsitzende des Tengener Pfarrgemeinderates, sagt über ihn: „Pfarrer Dörflinger ist vielseitig engagiert. Unter anderem in der Organisation und als geistlicher Begleiter bei Pilgerreisen. Außerdem ist er traditionell, visionär, gesellig und hat einen ökumenischen Geist.“

„Nach 13 bis 15 Jahren die Stelle zu wechseln, war von Anfang an mein Plan“, erläutert Dörflinger. Es würde ihn nicht von Tengen weg drängen. Aber er freue sich dennoch auf die neuen Herausforderungen in St. Georgen-Tennenbronn. Mit seinem Wechsel tauscht Dörflinger neun Tengener Gottesdienstorte gegen nur zwei Orte – im städtischen St. Georgen und im ländlichen Tennenbronn. Und während es in Tengen 2600 Katholiken gab, werden es in St. Georgen 6200 sein.