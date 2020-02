Ein Opferstockaufbruch wurde bei der Polizei angezeigt. Unbekannte Täter hätten – wie es im Polizeibericht heißt – in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Kirchstraße im Tengener Stadtteil Beuren am Ried einen Opferstock aufgebrochen. Der Behälter sei an einer Säule neben dem Haupteingang der St. Wendelin-Kapelle angebracht gewesen. Auch im Inneren der Kapelle hätten die Täter zugegriffen: Sie entnahmen zudem aus einer Geldkassette Bargeld in nicht bekannter Höhe.

Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Engen in Verbindung zu setzen, Tel. (07733)9409-12.