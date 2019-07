von Uli Zeller

Sieben Jahre gibt es nun die Ökumenische Chorgemeinschaft Tengen. Darum wollten sie etwas Besonderes machen, erläutert Klaus Lohberger aus dem Vorstand. Dirigentin Jelena Mirkov hatte eine Idee: Wie wäre es mit einer modernen Messe? Doch da gab es ein Problem: Für „The Latin Jazz Mass“ von Martin Völlinger hatte die Chorgemeinschaft zu wenig Stimmen.

Über Mund-zu-Mund-Propaganda wurden Projektsänger gesucht, die den Chor vergrößern würden. Bei den ersten Proben gingen bereits die Notenblätter aus, erläutert Elke Luckner aus dem Vorstand. Zuletzt vergrößerte sich der Chor um das Doppelte auf eine Zahl von etwa 50 Sängerinnen und Sänger.

Kirche ist prall gefüllt

Und nachdem sie die Messe anlässlich des Ostergottesdienstes aufgeführt haben, hatten die meisten noch nicht genug. So gab es nun die Messe noch einmal als Konzert. Und wieder war die Tengener Kirche bis unter das Dach voll mit rund 300 Zuhörern. Sogar im Hof am Hintereingang der Kirche genossen noch einige das Konzert bei geöffneter Kirchentür an einem lauen Sommerabend.

Von Salsa bis Gospel

„The Latin Jazz Mass“ überzeugte als mitreißendes und vielseitiges Werk. Verschiedene Rhythmen kamen vor: Von Salsa und Samba über Rumba bis hin zu Gospel und Folk. Viele Zuhörer lauschten mit geschlossenen Augen, wippten mit den Füßen – oder summten mit. Nach dem auffordernden Schlusslied „Singt das Lied der Freude über Gott“ wurde die Freude der Chormitglieder beim singen mit begeistertem Applaus und langen stehenden Ovationen belohnt.

Vier Berufsmusiker waren dabei: Saxophonistin Iris Gojowcyk, Schlagzeuger Uwe Mattes und Pianist Huba-Joseph Santha wirken in den Landkreisen Tuttlingen und Schwarzwald-Baar. Am E-Bass glänzte ein Tengener: Johannes Finsler. Der 23-Jährige ist auf dem Haslacherhof aufgewachsen. Er studiert an Musikhochschule in Stuttgart Schulmusik mit Hauptfach Jazz-Gitarre.

Schlagzeuger Uwe Mattes äußerte nach dem Konzert: „Das war ein besonderes Konzert“, sagte Schlagzeuger Uwe Mattes. „Ich wünschte, es gäbe nach jedem Konzert so viel glückliche Menschen. Das erlebt man sehr selten, selbst wenn man viel auf der Bühne ist.“