von SK

"Es muss nicht, aber in der Regel wird sich mit zunehmendem Alter vieles ändern.

Einiges wird noch von selbst zu meistern sein, für andere Dinge wird Unterstützung

unverzichtbar. Vor allem auch, damit Bewohner möglichst lange im gewohnten Umfeld

bleiben können, sind vielerorts bereits Initiativen wie die unsere gestartet", erklärt das Netzwerk auf der Internet-Plattform der Stadt Tengen. "Sicherlich haben wir schon die eine oder andere Idee. Doch wollen wir vor dem Start in die Umsetzung zuerst mit den Bewohnern ins Gespräch kommen. Für eine erfolgreiche Arbeit ist es unerlässlich, Bedarfssituationen aus dem Alltag zu kennen. Zusammen mit den Ideen und Erfahrungen der Einwohner entsteht dann ein Bild für eine zielgerichtete Umsetzung.

Wir freuen uns, wenn die Bürger unsere Arbeit unterstützen und laden zum Gedanken- und

Gesprächsaustausch in die Biberhalle nach Watterdingen am Montag, 29. April, ein. Beginn ist um 19 Uhr. Auch die Anregungen der Bewohner aus den übrigen Stadtteilen sind sehr wichtig", so die Initiatoren des Netzwerks. Dem Team des Initiativkreises „Soziales Netzwerk Watterdingen-Weil“ gehören bisher an: Gisela Messmer, Bertram Sieringer, Stefan Armbruster, Bettina Gschlecht, Brigitte Preter, Sieglinde Nutz, Edith Zepf, Sandra Messmer, Gisela Pfeiffer, Susanne Mattke, Rupert Ruf, Alfred Messmer, Walter Röhm, Walter Zepf.