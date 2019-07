Eine schwer verletzte Person und Sachschaden von rund 2000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 11.15 Uhr auf der Kreisstraße 6137 ereignet hat. Dies berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Ein 23-jähriger Motorradfahrer befuhr die Kreisstraße von Leipferdingen in Richtung Tengen, als er laut Polizei in einem abschüssigen Kurvenbereich vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam, gegen die Außenschutzplanke prallte und anschließend über die Leitplanke geschleudert wurde. Hierbei verletzte sich der 23-jährige Motorradfahrer schwer und wurde im Anschluss vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei in der Pressemitteilung berichtet.