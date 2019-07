von Elmar Veeser

Zur konstituierenden Sitzung des neuen Gemeinderats der Stadt Tengen in der Randenhalle fanden sich außer den Räten etwa 200 Bürger ein. Neben der Verpflichtung des von 19 auf 22 Mitglieder angewachsenen Gremiums und der Verabschiedung der ausscheidenden Räte standen auch schon die ersten Beschlüsse an, wobei die geheime Wahl der drei Stellvertreter des Bürgermeisters im Mittelpunkt stand. Musikalisch umrahmt wurde die konstituierende Sitzung von der Bläsergruppe „Sentino“ des Musikvereins Riedöschingen.

Aufgaben der Gemeinde

In seiner Begrüßungsansprache ging Bürgermeister Marian Schreier auf die Herausforderungen der vergangenen Jahre ein, denen sich der Tengener Gemeinderat zu stellen hatte. Die Schließung der Pflegeheime Schloss Blumenfeld, wie Marian Schreier erklärte, sei der Schlüssel dafür gewesen, dass die Stadt ihre Handlungsfähigkeit zurückgewonnen habe. Damit habe auch wieder Geld für Baumaßnahmen zur Verfügung gestanden, wie etwa für den kürzlich eingeweihten neuen Bauhof, die Erschließung neuer Baugebiete und nicht zuletzt für den Ausbau aller Kindertagesstätten. Neuland habe man beim Leitbildprozess betreten, wie der Bürgermeister fortfuhr. Er sei von einer breiten Bürgerbeteiligung getragen worden, der die Ratsarbeit in den kommenden Jahren präge und strukturiere. Neuland habe die Stadt Tengen auch mit der Gründung einer Genossenschaft zur Sicherung der hausärztlichen Versorgung betreten.

Abschied von engagierten Gemeinderäten

Mit viel Applaus der Anwesenden und persönlichen Worten des Dankes des Bürgermeisters wurden die ausscheidenden Gemeinde- und Ortschaftsräte bedacht. Auch etwas Wehmut machte sich breit, wie etwa bei der Verabschiedung von Edmund Sturm. Er wurde nach 25 Jahren als Ortsvorsteher in Blumenfeld und nach 20 Jahren als Gemeinderat von Marian Schreier als engagierter Kämpfer für seinen Heimatort bezeichnet. Auch Gertrud Homburger engagierte sich 20 Jahre lang im Gemeinderat, davon 15 Jahre als Bürgermeister-Stellvertreterin. Schreier hob insbesondere die schwierige Zeit im Jahr 2013 hervor, als sein Vorgänger Helmut Gross erkrankt war und Gertrud Homburger habe einspringen müssen. Ferner lobte er sie als Förderin und Interessenvertreterin der jungen Erwachsenen, die unter anderem als Ansprechpartnerin des ehemaligen Jugendtreffs fungiert habe.

Gedenken an Manfred Frank

Für ein Vierteljahrhundert Engagement als Gemeinderat wurde Konrad Preter gedankt, der immer die unternehmerische Perspektive eingebracht habe, wie Marian Schreier betonte, der viel für die gewerbliche Entwicklung in Watterdingen getan habe, sich in vielen Ausschüssen engagiert und dem nicht zuletzt das Wohl der älteren Mitbürger immer sehr am Herzen gelegen habe. Zum Gedenken an den viel zu früh verstorbenen Manfred Frank erhoben sich alle Anwesenden von ihren Plätzen. Er wird nicht nur in Watterdingen, sondern auch im Tengener Gemeinderat, dem er zwanzig Jahre lang angehörte, schmerzlich vermisst.

Adelbert Zeller BM-Stellvertreter

Die Ablösung des alten Gemeinderats durch den neu gewählten fand ihren Ausdruck darin, dass sich die bisherigen Mandatsträger auf die Besucherplätze begaben, worauf die Verpflichtung der neugewählten Gemeinderäte folgte. Bürgermeister Marian Schreier verlas die Verpflichtungsformel, die Karlheinz Hofgärtner, als dienstältester Mandatsträger, stellvertretend für die neuen Räte nachsprach: „Ich gelobe Treue der Verfassung, Gehorsam den Gesetzen und gewissenhafte Erfüllung meiner Pflichten. Insbesondere gelobe ich, die Rechte der Gemeinde gewissenhaft zu wahren und ihr Wohl und das ihrer Einwohner nach Kräften zu fördern!“ Darauf verpflichtete der Bürgermeister jeden Mandatsträger einzeln per Handschlag, die nach Unterzeichnung der Niederschrift ihren Platz nach Sitzordnung einnahmen. Das neue Gremium nahm dann direkt die Arbeit auf, wobei die geheime Wahl der Bürgermeisterstellvertreter im Mittelpunkt stand. Adelbert Zeller wurde zum ersten Bürgermeister-Stellvertreter gewählt, Albrecht Finsler zum zweiten Stellvertreter und schließlich Michael Grambau zum dritten Stellvertreter. Neben der Besetzung von verschiedenen Ausschüssen und Gremien wurde auch das Aufsichtsratsmitglied für die Ärztehaus Stadt Tengen gewählt. Dieses Amt wird für die kommenden fünf Jahre Karlheinz Hofgärtner bekleiden.