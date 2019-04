Tengen vor 2 Stunden

Männergesangverein und Musikverein laden wieder zum Wunschkonzert ein

In den vergangenen Jahres war das Konzert stets gut besucht: In Büßlingen geben Männergesangverein und Musikverein in der Körbeltalhalle wieder ihr Wunschkonzert. Es ist auch Zeichen einer funktionierenden Dorfgemeinschaft.