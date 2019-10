Die diesjährige Herbstphase des Verbandsjugendblasorchesters (VJBO) Hegau-Bodensee, für die etwa 50 junge Musiker des Blasmusikverbandes ein anspruchsvolles und unterhaltsames Programm erarbeitet haben, findet am Sonntag, 20. Oktober, mit einem Konzert in der Randenhalle Tengen ihren Höhepunkt. Das kündigt der Blasmusikverband Hegau-Bodensee in einer Pressemitteilung an.

Der Schwerpunkt des Programms liege in diesem Jahr zum einen in der Präsentation von Volksliedern aus verschiedenen Teilen der Erde adaptiert und bearbeitet von namhaften Komponisten der Vergangenheit und Gegenwart. So gehöre die English Folk Song Suite von Ralph Vaughan Williams zu den Klassikern der Blasorchester-Literatur. Daneben die zwei Suiten von Gustav Holst – eines der wenigen Originalwerke aus dieser Zeit.

Auf der anderen Seite stehe der niederländische Komponist Johan de Meij im Fokus. Sein symphonisches Gedicht „Loch Ness“ beschreibe Eindrücke und Stimmungen rund um den sagenumwobenen See in Schottland. In den „Songs from the Catskills“ verarbeitee de Meij sechs traditionelle Volkslieder aus den Catskill Mountains, einem Naturreservat in der Nähe von New York. In das New York der 1930er Jahre versetze wiederum die Komposition „New York 1927“ von Warren Barker.

Neben Ragtime und Blues sei auch der schon damals hektische Verkehr in Manhattan zu hören. Abgerundet werde der Abend durch Filmmusik aus „Der Zauberer von Oz“ und „Jambo Africa“ von Mario Bürki, bei dem sich das VJBO unter der Leitung von Kuno Rauchvon einer etwas anderen Seite zeigen werde. Der Eintritt zu dem Konzert ist kostenlos, um Spenden wird gebeten.