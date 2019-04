von Elisabeth Stauder

Mit einem musikalischen Genuss ließen die Besucher in der voll besetzten, österlich geschmückten Körbeltalhalle in Büßlingen den Ostersonntag ausklingen. Beim Wunschkonzert begeisterten der Musikverein Harmonie und der Männergesangverein Liederkranz 1860 mit einem ansprechenden, kurzweiligen Programm. Beeindruckend dabei die beiden jungen Dirigentinnen. Sowohl die 22-jährige Antonia Meßmer als auch die nur etwas ältere Elisabeth Kreuzer hatten die Musiker und Sänger hervorragend vorbereitet, alle Akteure überzeugten mit ihrem Können. Untermalt wurden die Musikstücke durch passende Bilder, die auf die Bühnenrückwand projiziert wurden und die Stimmungen des Gehörten wiedergaben.

Die Freude an der Musik brachte der Musikverein bereits bei der Eröffnung des Konzertes mit dem präzise und sauber gespielten Konzertmarsch "Euphoria" zum Ausdruck. Bei dem dramatischen und aufregenden Medley "The Greatest Showman" und besonders bei Jacob de Haans "La Storia" meisterten die einzelnen Register Tempowechsel und Dynamik bravourös. Mit dem Keyboard begleitete Matthias Zimmermann die sinfonischen und rockigen Klänge im Arrangement über "The Sound of Silence" von Simon and Garfunkel. "Concerto d'amore", wieder von Jacob de Haan, verbindet drei Epochen und die Musiker durften in diesem "Konzert der Liebe" Ouvertüre, Pop und Swing spielen.

Samuel Schmal (rechts) und David Schwarz begeistern bei ihrem Bariton-Solo in der Körbeltalhalle beim Wunschkonzert in Büßlingen. | Bild: Elisabeth Stauder

"Zwei Supermänner" war beim Musikverein das am meisten gewünschte Musikstück. Mit dieser Polka bewiesen Samuel Schmal und David Schwarz ihr ausgezeichnetes Können auf dem Baritonhorn. Wie Julia Neidhart, die die Stücke des Musikvereins moderierte, die Besucher wissen ließ, spielten die beiden Baritonisten diese Polka auch zu Ehren ihres Bariton-Kollegen Werner Maier, der an diesem Abend für 65 Jahre als Musiker beim Musikverein Harmonie Büßlingen geehrt wurde.

Liederkranz präsentiert auch Lebensweisheiten

Der Hit bei den Liedern des Männergesangvereins Liederkranz war "Nimm die Stunden wie sie kommen", ein Originalsatz des Montanara-Chors. Jürgen Zimmermann, der die Liedbeiträge humorvoll ankündigte, bezeichnete diese Komposition als Lied zum Nachdenken. Beim genauen Hinhören stelle man fest, dass sich einiges aus dem Text im täglichen Leben bewahrheite. Ein Sternenhimmel war zu sehen, als Elisabeth Kreuzer ihre Männer den Oldie "Aber dich gibt's nur einmal für mich" singen ließ oder eine Bergkulisse mit aufgehender Sonne beim "Sonntagmorgen in den Bergen", bekannt geworden auch durch Vico Torriani.

Bei "Jung san ma! Fesch san ma!"von Robert Stolz bewies der Chor mit einem Altersdurchschnitt von über 60 mit kräftigen, klaren Stimmen und Temperament, dass die Sänger zwar nicht mehr alle jung sind, aber Singen jung hält. Sie beherrschten das rhythmische Singen im "Der Spielmann" oder brachten die Wehmut zum Ausdruck "Im Zigeunerlager". Thomas Löchle begleitete den Chor am Klavier und Akkordeon.

Das Büßlinger Wunschkonzert gibt es seit 1995

Seit 1995 veranstalten der Musikverein Harmonie Büßlingen und der Männergesangverein Liederkranz 1860 alle zwei Jahre und somit 2019 zum zwölften Mal ein gemeinsames Wunschkonzert am Ostersonntag in der Körbeltalhalle. Das gemeinsame Konzert zeugt von der guten Zusammenarbeit zwischen Musik- und Gesangverein. Es ist stets sehr gut besucht und wird auch von der Geschäftswelt im Umkreis gesponsert.