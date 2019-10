von Elmar Veeser

Das große Publikum erwies sich als ein fachkundiges und sehr aufmerksames und wusste die musikalischen Leistungen der Instrumentalisten wertzuschätzen, die höchstens 27 Jahre alt und das Jungmusiker-Leistungsabzeichen in Silber erfolgreich abgelegt haben müssen, um mitspielen zu dürfen. Entsprechend war das Programm des Verbandsjugendorchesters des Blasmusikverbands Hegau ein anspruchsvolles.

Junge Instrumentalisten spielen viele Soli

Es lohnte sich, genau hinzuhören und auch zu beobachten, was gerade geschieht, denn es gab viele schöne Soli, wobei jeder Instrumentalist aus jedem Register zum Zuge kam, um sein individuelles musikalisches Talent zu präsentieren. Nach jedem Stück forderte Dirigent Kuno Rauch die Solisten nacheinander auf, sich zu erheben, damit jeder seinen ganz persönlichen Applaus in Empfang nehmen konnte.

Im Ohr bleibt das Stück „Loch Ness„ von Johan de Meij, das vom wohlbekannten Ungeheuer handelt. Entsprechend spannungsgeladen ist der Beginn mit einem sich langsam dramatisch steigernden Klangteppich aus Trommeln und Hörnern, bis die anderen Register nach und nach einstimmen. Man sieht vor dem geistigen Auge, wie sich das Ungeheuer aus dem Wasser erhebt, wenn die Klänge der Instrumente im furiosen Finale ausbrechen.

Beim „Wizard of Oz“, der musikalischen Adaption des berühmten, quietschbunten Musicals, wurde bei den Zuhörern das Kopfkino angeknipst, wobei man beim romantisch-verträumten Welthit „Somewhere over the rainbow“ versucht war, mitzusummen.

50 Musiker auf der Bühne

Das Stück „New York 1927“ versetzte die Zuhörer ins New York der Zwanziger Jahre mit Blues und Ragtime-Jazz. Beim „Jambo Africa„ gab es ausgelassen fröhliche Klänge mit viel Groove, Rhythmik und Gesangseinlagen. Das Konzert war ein tolles, sehr abwechslungsreiches und entsprechend nahmen der musikalische Leiter Kuno Rauch und seine 50 Jungmusiker lang anhaltende Ovationen entgegen.