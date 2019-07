von Uli Zeller

Am 21. Juli um 19 Uhr findet in der St. Laurentiuskirche in Tengen ein Konzert statt. Es tritt der Ökumenische Projektchor auf, der sich zu diesem Zweck gebildet hat. Die rund 50 Sängerinnen und Sänger haben eine lateinische Messe einstudiert und diese bereits im Gottesdienst am Ostersonntag vorgetragen. Nun gibt es die „Latin Jazz Mess“ von Martin Völlinger noch einmal als Konzert. Völlinger verbindet darin den lateinischen Messtext mit lateinamerikanischen Rhythmen. „Ich freue mich besonders auf die Klangfülle des großen Chores“, hebt Pfarrer Harald Dörflinger, Leiter der katholischen Seelsorgeeinheit, hervor. Neu beim Konzert sei, so berichtet die Vorsitzende Elke Luckner, dass das Konzert nicht nur mit Piano und Schlagzeug, sondern auch noch mit Saxophon begleitet werde.

Akteure kommen aus der ganzen Region

Dirigentin der Chorgemeinschaft ist Jelena Mirkov. Die Sänger des Projektchores kommen aus Tengen und nahezu allen Tengener Teilorten, sowie aus Pfohren, Kommingen, Mundelfingen und Hilzingen. Die Ökumenische Chorgemeinschaft besteht aus rund 25 Sängern. Für die lateinische Jazzmesse benötigte man jedoch deutlich mehr Stimmen. So kam die Idee auf, einen Projektchor zu gründen. Im Mitteilungsblatt wurde dazu aufgerufen, berichtet Elke Luckner aus dem Vorstand der Chorgemeinschaft. Das Interesse sei groß gewesen. Bereits bei der ersten Probe habe die Chorgemeinschaft zu wenige Noten für die Sänger gehabt. Die Chorgemeinschaft musste mehrmals Noten nachbestellen. „Am Schluss wir über 50 Singbegeisterte“, so Luckner. „Die Latin Jazz Mass ist eine ganz tolle Mischung, auch experimentell – mit Gänsehaut-Faktor.“ Klaus Lohberger aus dem Vorstand der Ökumenischen Chorgemeinschaft betont: „Dem Komponisten ist es gelungen, die klassischen Grundzüge der Messe beizubehalten – und sie gleichzeitig modern zu gestalten.“