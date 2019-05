von Elmar Veeser

Überrascht reibt man sich die Augen und kann es kaum glauben, dass es schon zwei Jahre her sein soll, dass sich engagierte Bürger im Rahmen einer Kreativwerkstatt zusammenfanden, um Ideen zur zukünftigen Nutzung des Schlosses Blumenfeld zusammenzutragen. Grund dafür war, dass die historische Immobilie, die für 1,55 Mio. Euro zum Verkauf stand, leider keinen neuen Schlossherren fand. Architekturstudenten der TTWG Konstanz nahmen die Ideen auf und präsentierten im Juni 2017 vor dem Gemeinderat verschiedene Nutzungskonzepte, die in Gruppenarbeit entstanden war. Deren detailliert ausgeführten Pläne haben, so unterschiedlich sie auch sind, eines gemeinsam: die hohen Umbaukosten, die je nach Konzept zwischen 2,1 und 2,7 Mio. Euro schwanken. Hauptkostenfaktor wäre bei Umsetzung der studentischen Pläne der in den 1970er Jahren entstandene Anbau, der sogenannte Riegel, der verändert oder gar komplett zurückgebaut werden sollte, da dieser den historischen Teil des Schlosses verdecke und den Innenhof verdunkele, wie sich die Architekturstudenten in ihrer Beurteilung einig waren. Doch der Weg in die Zukunft ist lang, wie die Stadt Tengen in ihrem Flyer schrieb, der zu der erst kürzlich veranstalteten Infoveranstaltung einlud, wo es darum ging, für die kommenden zwei Jahre Zwischennutzungskonzepte für Schloss Blumenfeld unter dem Motto „Frischer Wind in alten Mauern“ zu entwickeln. Dazu will die Stadt die zur Verfügung stehende Fläche in sieben sogenannte Raummodule aufteilen, die mit jeweils etwas mehr als 200 Quadratmeter Fläche in etwa gleich groß sind, aber unterschiedlich Zuschnitte und Erhaltungszustände aufweisen.

Viele verschiedene Nutzungen möglich

Die Idee dahinter ist, Kultur, Kunst, Start-Ups und Gastronomie unter einem Dach zu vereinigen oder mit anderen Worten kreative Köpfe zu finden, die für drei bis vier Euro je Quadratmeter Miete Lust darauf haben, für einen begrenzten Zeitraum sich an diesem ungewöhnlichen historischen Ort zu betätigen und in der Zusammenarbeit mit anderen sich inspirieren zu lassen. Wie dies funktionieren kann, bewies der Verein für sinnvolle Raumnutzung (VSR), der vor knapp anderthalb Jahren aus den Räumlichkeiten einer ehemaligen Kammgarnfabrik in Schaffhausen einen lebendigen Ort für Begegnungen und Dialoge schuf. Ein buntes Spektrum an Kreativen und Künstlern beteiligt sich inzwischen am Projekt „Kammgarn West“, das von Informatikern, über Coachingfachleuten bis hin zu Fotografen und Bildhauern reicht. Beat Junker vom VSR, der als Trägerverein alles organisiert, kümmert sich inzwischen vor Ort um einunddreißig Mietparteien. Wie von Bürgermeister Marian Schreier zu erfahren war, wird der VSR die Anfangsphase des Zwischennutzungsprojekts auf Schloss Blumenfeld beratend begleiten. Bei der Infoveranstaltung waren auch schon einige Interessierte vor Ort, deren erste konkrete Nutzungsanfragen von Galerieräumen bis zur Gründung einer Tangoschule reichten. Konkreter soll es am 18. Juni beim Workshop auf dem Schloss werden, der um 19.00 Uhr beginnt.

Trägerverein soll gegründet werden

Es braucht eine Trägerschaft, vielleicht in Form eines Vereins, der nach dem Rechten schaut und sich vor Ort um alles kümmert. Die Aufgaben sind vielfältig und reichen von der Hausverwaltung, über Haumeistertätigkeiten bis hin zur Organisation öffentlicher Veranstaltungen und der Werbung für neue Mieter. Der Trägerverein ist dann auch Ansprechpartner der Stadt, dem Inhaber der Immobilie. Christoph Hak vom Vorstand des VSR (Verein für sinnvolle Raumnutzung), berichtete von deren Erfahrungen beim Projekt „Kammgarn West“ und fasste es so zusammen, dass beide Seiten klare Rahmenbedingungen und Rechtssicherheit bräuchten, allerdings sei die Bereitschaft zur Flexibilität Pflicht.