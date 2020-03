Manchmal ist es schwierig, ein kleiner Bruder zu sein. Kleine Brüder stehen im Schatten des größeren Bruders. So würde sich der Tengener Josefsmarkt vielleicht auch fühlen, wenn er ein Mensch wäre. Denn er steht im Schatten des großen Tengener Schätzele-Marktes. Allerdings hat der Josefsmarkt ab nächstem Sonntag, 8. März, an 40 Ständen Vieles zu bieten. Während der Schätzele-Markt Ende Oktober die kalte Jahreszeit einläutet, eröffnet der Josefsmarkt die Marktsaison mit bunten Narzissen und Primeln etwa an einem Gärtnerei-Stand.

Klein aber oho: Ein Frühlings-Markt mit Wachstumspotenzial

Noch einen anderen Vorteil hat der Josefsmarkt: Während am Schätzele-Markt die kleine Tengener Stadt aus allen Nähten quillt, kann der Josefsmarkt noch weiter wachsen. Im vergangenen Jahr fand der kleine Markt bereits auf vergrößertem Gebiet statt. Thomas Maier, Marktmeister im Rathaus, erklärt: „Die Marktbesucher parken auf dem Festplatz beim Tengener Rathaus. Von dort bis zum Markt mussten die Besucher bisher erst einmal einen kleinen Fußweg zurücklegen.“

Nun fange der Markt bereits auf Höhe der Sparkasse und des evangelischen Gemeindehauses an. Damit ist der Weg vom Parkplatz bis zum Markt kürzer und sicherer. Außerdem gibt es dadurch Platz für etwas mehr Marktstände: 40 haben sich bereits für den Josefsmarkt an der Stadt- und Marktstraße angekündigt.

Was Besucher erwarten dürfen:

Die stellvertretende Marktmeisterin Claudia Oßwald erläutert: „Die Tengener Kindertagesstätte und der Schwarzwaldverein haben einen Stand. Ebenso ein Feinkostgeschäft mit Spezialitäten aus Tirol. Es gibt Kurz- und Haushaltswaren, Diabetes-Socken und Dekoration. An den Ständen können sich die Besucher stärken – mit Wurst, Waffeln und heißen Maroni.“

Vieh- und Krämermarkt seit 1883

Der Markt in seiner jetzigen Form wird seit 1975 stets am zweiten Sonntag im März gehalten, er ist jedoch bereits seit 1883 offiziell nachweisbar als erster Vieh- und Krämermarkt des Jahres. Der Name des Marktes hat seinen Ursprung im Fest des Heiligen Josef am 19. März. Der Josefsmarkt findet von 10 bis etwa 17.30 Uhr statt.