von Elisabeth Stauder

Trotz Schätzelemarkt in Tengen, Hilzinger Kirchweih, Honstetter und Ehinger Herbstfest sowie Wiechser Oktoberfest ist der Appetit auf Schlachtplatte und Ripple mit Kraut Anfang November bei vielen Menschen immer noch vorhanden. Dies beweist der große Zuspruch, den das Herbstfest mit Metzgete des Männergesangverein Liederkranz 1860 Büßlingen in der Körbeltalle Büßlingen seit mehr als drei Jahrzehnten hat.

„Bei uns gab es immer die letzte Schlachtplatte“, erzählt der Vorsitzende Heiner Wetzstein. Jedoch bietet der Verein in diesem Jahr, am Wochenende 9. und 10. November, beim 31. Herbstfest zum allerletzten Mal Schlachtplatte an.

Das aufwendige Fest zu stemmen, ist ein großer Einsatz

Der Männerchor mit seinen 24 Sängern kann das Fest in dieser Art aufgrund seines hohen Altersdurchschnitts von 68 Jahren künftig nicht mehr stemmen. „Trotz der Unterstützung durch Helfer aus dem Dorf sind die Sänger mit ihren Partnern an beiden Tagen rund um die Uhr im Einsatz. Hinzu kommen die vor-bereitenden Arbeiten. Dieser Einsatz ist vielen Sängern nicht mehr möglich“, erläutert Gerhard Oßwald.

Er als stellvertretender Vorsitzender und seine Vorstandskollegen bedauern diese Entwicklung natürlich, insbesondere auch Walter Beck, heute Vizedirigent, vor 31 Jahren 1. Vorsitzender. Er hatte damals zusammen mit Helmut Ritzi die Idee, das Freundschaftssingen mit Chören am Samstagabend mit der Ausgabe von Metzgete zu verbinden und am Sonntag ein Frühschoppenkonzert mit dem Musikverein Büßlingen und Mittagessen anzubieten. „Im ersten Jahr mussten wir noch vieles selber essen“, erinnert sich Walter Beck schmunzelnd. Doch bald hatte sich das Herbstfest etabliert.

Das Herbstfest hatte etwas Individuelles

Schriftführer Martin Lauber kann seinem von Hand geschriebenen Protokollbuch entnehmen, dass die befreundeten Chöre die Einladungen zum Freundschaftssingen immer sehr gerne annahmen und ergänzt: „Es war nicht alltäglich, nicht nur musikalisch, sondern auch kulinarisch verwöhnt zu werden, dazu kam noch die besondere Atmosphäre in der Halle durch die herbstliche Dekoration.“

Geschlachtet wurden die Schweine, welche alle von einheimischen Landwirten stammten, in den Anfängen im Schlachthaus in Büßlingen und in den letzten Jahren beim ortsansässigen Metzger. Mit viel Einsatz bereiteten Heidi und Kurt Maier die große Menge an Sauerkraut zu.

Nach dem 10. November ist das Herbstfest für den Chor Vergangenheit. Darüber ist Kassier Kurt Zimmermann natürlich nicht erfreut. Das Herbstfest war wirtschaftlich gesehen ein wichtiges Standbein. „Um den gleichen Gewinn zu erzielen, müssten wir neben dem Wunschkonzert mit dem Musikverein Büßlingen an Ostern noch zwei weitere Konzerte im Jahr veranstalten. Dies ist nicht denkbar“, erläutert der Kassier.

Die Werbung um Nachwuchs hatte auch keinen großen Erfolg. Trotz des Flyers – er wurde in alle Haushalte verteilt – mit der Aufforderung „Schick uns Deinen Mann! Dann gehört die Fernbedienung am Dienstagabend wieder Dir“, konnte nur ein neuer Sänger gewonnen werden. „Es wird auch ohne Herbstfest weitergehen, wir werden eine Möglichkeit finden“, äußert sich Beisitzer Adelbert Zimmermann.

Das Herbstfest

Die 31. Auflage des Herbstfestes in der Körbeltalle Büßlingen ist zugleich die leztzte. Der Eintritt ist frei. Das Programm:

Samstag, 9. November

18.30 Uhr Ausgabe von Metzgete

19.30 Uhr Freundschaftssingen mit dem MGV Neufra, Rust, Riedheim, Pfohren, Männerchöre Schlatt CH und Ramsen-Buch-Büsingen

Sonntag, 10.November

11.15 Uhr Frühschoppenkonzert MV Harmonie Büßlingen

11.30 Uhr Ausgabe von Metzgete

Die Kaffeestube wird an beiden Tagen geöffnet sein.