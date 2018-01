Tengen In Tengen entsteht ein Biotop in Hanglage

In Tengen entsteht ein Biotop in Hanglage

Zwischen Hinterburg und Mühlbachtal soll sich ein El Dorado für Blumen und Insekten etablieren, regelmäßig beweidet von Ziegen und Schafen. Die Initiatoren geben nun den Startschuss für das Projekt.

Tengen bekommt ein neues Biotop: Direkt an der Hinterburg fällt ein 3700 Quadratmeter großer, südwestorientiertes Hang steil ins Mühlbachtal hinunter ab – und dieser Hang soll künftig als blumenbunte Wiese Bienen und Schmetterlingen zukünftig Lebensraum bieten. Dies sagte Bürgermeister Marian Schreier in einer Ansprache bei der Eröffnung des Biotopprojekts. Dieses habe auch eine kulturhistorische Bedeutung, denn nun sei die freie Sicht auf den Hinterburg-Turm wieder auf Dauer gewährt, wie dies bis in die 50er Jahre hinein der Fall gewesen sei.

Damals sei dann ein Fichtenwald gepflanzt worden, wie Altbürgermeister Helmut Groß ergänzte, den man dann 40 Jahre später wieder habe abholzen lassen, da er die Häuser immer mehr beschattet und den Blick auf die Unterburg verwehrt habe. 2015 habe die Stadt Tengen schließlich den Projektantrag zur Umsetzung des Hangbiotops eingereicht, wie Groß ergänzte. Von jetzt ab könnten sich an der Hinterburghalde wieder wärmeliebende Tiere, die viel Licht benötigen, ansiedeln, wie zum Beispiel Salamander und Zauneidechse, wie Sindy Bublitz, Leiterin des Sielmann Biotop-Verbundes Bodensee, deren Stiftung 3300 Euro zum Projekt beisteuerte, in ihrer Ansprache betonte.

Die Stiftung Naturschutzfonds Baden-Württemberg unterstützte die Einrichtung des Beweidungsprojekts gar mit rund 11 000 Euro, wobei die Gelder in erster Linie für die Entbuschung und Einzäunung des Hangbiotops genutzt worden seien, wie von deren Geschäftsführer Manfred Fehrenbach zu erfahren war. Marian Schreier dankte schließlich dem Geschäftsführer des Landschaftserhaltungsverband Konstanz, Tilo Herbster, für kompetente Unterstützung bei der Projektplanung. Mit Siegfried Stubenrauch und Heidi Fleischer aus Eigeltingen wurden zudem Beweider gefunden, deren bis zu 170 Ziegen und Schafe zwei- bis dreimal jährlich den Steilhang so lange ratzekahl abfressen sollen, bis der Vegetationsdruck, wie etwa durch die sehr widerstandsfähige Brombeere, nachhaltig nachgelassen haben wird.