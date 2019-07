Die Jazzige Messe des Ökumenischen Projektchores Tengen findet am 21. Juli um 19 Uhr in der St. Laurentiuskirche in Tengen statt. Mit Begleitung von Piano, Schlagzeug und Saxophon führt die Ökumenische Chorgemeinschaft mit rund 50 Sängerinnen und Sängern eine lateinische Jazz-Messe als Konzert auf.