von Uli Zeller

Eine Idee hat Kreise gezogen und nach nun zehn Jahren gibt es Grund zum Feiern. Irene Zimmermann aus Tengen-Büßlingen kam durch eine Freundin zum Bibellesen. Sie merkte, dass es ihr gut tat – und hatte die Idee: Ich könnte einen Bibelkreis gründen.

Ihr Mann Jürgen Zimmermann, bekannt durch sein Engagement als Regisseur bei den Freilichtspielen in Tengen-Büßlingen, unterstützte sie von Anfang an. Und Pfarrer Harald Dörflinger, Leiter der Seelsorgeeinheit Tengen-Am Randen, gab ebenfalls seinen Segen dazu. „Ich habe dann einige Menschen zum Bibelkreis eingeladen. Im März 2008 ging es los. Wir bekamen einen Raum im Pfarrhaus in Büßlingen. Alle 14 Tage ist Bibelabend, von 19.30 bis 21 Uhr“, so erzählt Irene Zimmermann.

Diskussion als Basis eines besseren Bibelverständnisses

Der Bibelkreis besteht bis heute, Interessierte können jederzeit hinzu kommen. Die aktuellen Daten stehen jeweils im Tengener Mitteilungsblatt. „Mein Anliegen ist, dass viele Menschen die Bibel und Jesus besser kennen lernen“, schildert Irene Zimmermann ihre Motivation. Wie ein Bibelkreis abläuft, erklärt sie weiter: „Am Anfang des Bibelabends wird jeweils um den Segen von Gott gebetet. Dann werden einige Verse aus der Bibel gelesen.“ Heinz Wexel, Mitglied des Bibelkreises erläutert: „Wir lesen aus drei Bibelübersetzungen und jeder sagt dann, was ihm wichtig ist.“ Jürgen Zimmermann erläutert: „Persönliche Erfahrungen fließen mit ein. Das macht es interessant.“ Zuletzt liest jeder noch einmal den Bibeltext in der Stille, ein Mitglied betet für alle – und es folgt ein gemeinsames Vater unser.

Der Bibelkreis besteht seit zehn Jahren und kommt alle zwei Wochen zusammen. Er ist auch offen für Menschen, die keinen katholischen Hintergrund haben. Nach nun zehn Jahren soll es einen Dankgottesdienst in Tengen-Büßlingen geben. Er findet am 10. Juni (Pfingstmontag) um 10 Uhr in der St. Martinskirche statt. Anschließend bei schönem Wetter geht die Feier im Pfarrgarten weiter, bei schlechtem Wetter im Gemeindesaal. Der Bibelkreis verwöhnt die Besucher mit einem warmen Mittagessen.