von Elmar Veeser

Als man beim heißen Glühwein den Abend noch einmal Revue passieren ließ, waren sich die Sängerinnen und Sänger des Gemischten Chores Weil einig, dass zu deren schon traditionellem Konzert in der Vorweihnachtszeit so viele Leute gekommen seien wie noch nie – und ja, die Kirche St. Michael zu Blumenfeld sei „rappelvoll“ gewesen, wie der sichtlich erfreute Vorstand Peter Rendler ergänzte.

Sie werden auch immer bekannter, doch der gute Ruf des Chores ist auch redlich verdient. Dies lockt auch neue Sängerinnen und Sänger an, wie Peter Rendler ergänzte, denn man habe in diesem Jahr zwei Sänger für den Bass gewinnen können.

Ausgezeichneter Chor

Als Lohn für ihre Leistungen wurde dem gemischten Chor des kleinen Randenörtchens am 8. November in der Stadthalle Singen der Anerkennungspreis des Kulturförderkreis Singen-Hegau verliehen. In seiner Laudatio hatte Simon Götz, der junge Dirigent des Kirchenchores Mühlheim, davon gesprochen, dass sich hinter dem Namen Gemischter Chor Weil keine verstaubte Chorromantik verberge.

Tengen Der gute Geist: Die Menschen in Büßlingen halten zusammen Das könnte Sie auch interessieren

Nein, verstaubt sind sie keinesfalls, obwohl sie auch gerne klassische Werke präsentieren, wie etwa das „Halleluja“ von Georg Friedrich Händel, das feierliche, mächtige und sehr ergreifende Stück, bei dem die Sopranistinnen bei hervorragender Akustik in der Blumenfelder Kirche glänzen durften. Beim eher zarten und besinnlichen „The Advent of our God“ von John Purifoy begleitete Lisa Zimmermann ihre Sangeskollegen an der Querflöte.

Begleitet am Klavier und Kontrabass

Sehr beeindruckend war auch „Ich weiß, dass mein Erlöser lebet“, die Arie aus „Der Messias“ von Georg Friedrich Händel, bei der Dirigentin Larissa Malikova das Solo sang. Begleitet wurde der Chor von Conny Hegemann am Klavier und Thorsten Hegemann am Kontrabass.

Zum großen Finale sang der Chor gemeinsam mit den Gästen „Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit“. Zum Schluss gab es stehende Ovationen vom begeisterten Publikum in der voll besetzten Kirche St. Michael.