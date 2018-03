Tengen/Watterdingen Für die Watterdinger ist neues Bauland das Thema Nummer eins

In Tengener Ortsteil Watterdingen gibt es 4,3 Hektar für Bauland verfügbare Fläche. Doch bevor mit einer Planung begonnen werden kann, müssen erst die Eigentumsverhältnisse geklärt sein, informierte Bürgermeister Marian Schreier bei einem Bürgergespräch.

In der Art eines offenen Dialogs informierte der Ortschaftsrat von Watterdingen die Bürger über anstehende Projekte und Neuerungen im laufenden Jahr. Ergänzt wurden die Informationen durch den Tengener Bürgermeister Marian Schreier aus Sicht und mit Bezug auf die Gesamtstadt.

Der neue Flächennutzungsplan der Stadt Tengen, speziell der Watterdinger Teilplan, war das Hauptthema des Abends. Insgesamt 13,4 Hektar neue Wohn- und Gewerbebauflächen werden für die Stadt, inklusive der Ortsteile, ausgewiesen. Knapp 4,3 Hektar entfallen auf Watterdingen. Basis ist der prognostizierte Bevölkerungszuwachs der nächsten 15 Jahre. "Außer einigen privaten Baulücken im Ortskern sowie zwei Gewerbebauplätzen gibt es in der Gemeinde keine Bauflächen mehr", sagte Ortsvorsteher Stefan Armbruster. Die neuen 1,91 Hektar Gewerbeflächen schließen sich in Richtung Landschaftsschutzgebiet an das bestehende Gewerbegebiet an. Linksseitig der L 224 am südlichen Ortseingang soll das neue Wohngebiet entstehen. Nach der Ausschreibung und Erschließung könne frühestens im Jahr 2020 die Bauphase starten.

Das im Flächennutzungsplan neu ausgewiesene Bauland ist derzeit landwirtschaftliche Nutzfläche und in Privathand. "Erst wenn alle Teilflächen im Besitz der Stadt Tengen sind, wird ein Bebauungsplan erstellt", sagte Bürgermeister Schreier. Gleichzeitig appellierte er an die Verkaufsbereitschaft der einzelnen Eigentümer. Im Ortschafts- beziehungsweise Gemeinderat solle der Baulandpreis bezüglich einer zeitgemäßen Anpassung noch besprochen werden. Der Planfeststellungsbeschluss ist für Mai vorgesehen. Zwischenzeitlich seien die Stellungnahmen von über 35 Behörden erforderlich. In direkter Ortsrandlage, außerhalb des rechtsunverbindlichen Flächennutzungsplans, soll eine Wohnbebauung bei entsprechender Genehmigung nicht ausgeschlossen sein.

Als Alternative zum Neubau spricht ein Bürger die Sanierung und Gebäude-Erweiterung der innerörtlichen Bebauung an sowie die hierzu vorgesehene Förderung des Landes. Es gebe sehr viele Leerstände im Ortskern. Für die innerörtliche Bebauung und Belebung werde ein Konzept durch die Stadt erarbeitet, entgegnete Schreier. Damit solle dem Flächenfraß teilweise entgegengewirkt werden.

Die rund 70 Besucher der Veranstaltung bewegte die Watterdinger Verkehrssituation mit der Landesstraße 224 als Durchgangsstraße. Problemtisch sei der ständig zunehmende Schwerlastverkehr mit höherer Lärmbelästigung und ersten Gebäudeschäden. Die Forderung der Anlieger nach einer Verkehrsberuhigung durch eine Tempo-30-Zone "ist aktuell nach Gesetzeslage nicht möglich, da die Lärmbelästigung zu gering ist", erklärte Ortschaftsrat Armbruster. Anwesende monierten die gefährliche Situation an der Bushaltestelle "Im Glöckler". Schulkinder müssten quasi direkt an der stark befahrenen Straße auf den Bus warten, ohne Abgrenzung zum Verkehrsraum.

Die öffentlichen Gebäude in Watterdingen, wie Sporthalle, Kita, ehemalige Grundschule, ehemaliges Rathaus, seien derzeit gut genutzt, so Armbruster. Dringend benötigt würden Wohnungen für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen.

Mit der geänderten Friedhofsatzung vom September 2017 wurden die Bestattungsgebühren angehoben. Zudem bietet Watterdingen das Urnen-, Baum- und Wiesengrab sowie Sarg-Wiesengräber als zusätzliche Bestattungsarten an.