von Elisabeth Stauder

Sie gaben alles, die 21 Akteurinnen bei der Tengener Frauenfasnet, und zündeten ein Feuerwerk aus Texten, Gesang und Show. Mit der Band "Zwickt's mi" sorgten die Frauen der katholischen Frauengemeinschaft für eine ausgelassene Stimmung im Tengener Pfarrheim. "Aus aller Welt" war das Motto und so gingen die Frauen mit ihren dem Motto entsprechend kostümierten weiblichen Gästen zu Beginn des Programms singend auf eine Reise in alle Kontinente. Einziger männlicher Gast war Pfarrer Dörflinger.

"Die Moral von der Geschicht, zur Nachbarhenne geht man nicht" verkündete Christa Anzenberger, die das Schicksal eines Gockels erzählte, der in der Nachbarschaft fremd ging, und Parallelen zu einem Mann zog. Die Antwort beim Wettstreit der menschlichen Körperteile auf die Frage "Wer ist der Boss?" wusste Lioba Stihl. Während Kordula Alt das hängende F an ihrer 30 Jahre alten Schreibmaschine reparieren lassen wollte, zeigte ihr Karin Aden die Vorzüge eines Computers auf.

Ein Hauch Erotik darf nicht fehlen

"Hier stimmt was nicht", stellte Ursula Zeller fest, als der Ehemann verfrüht vom Sprachkurs heimkommt und sechs Füße unter der Bettdecke hervorschauen, denn die Ehefrau (Ulla Welte) musste ihren Hausfreund (Claudia Sonntag), schnell unter der Bettdecke verstecken. Mit zwei Einkaufswagen kamen Theresia Zendler und Kordula Alt und erzählten, was halt so passiert ist, auch einiges vom Pfarrer. Einlass in den Himmel begehrten acht Frauen mit ihrer Chipkarte bei "Der Himmelspforte". Auf der Chipkarte war vermerkt, welche Punktzahl man unter anderem mit Singen im Kirchenchor, Helfen am Pfarrfest, regelmäßiger Teilnahme am Gottesdienst und Lektorendienst erreicht.

A capella sangen Karin Aden, Barbara Mick und Susanne Schäfer von dem Stück Hefe, welches in jeder Frau steckt, sich aber an den falsche Stellen ansetzt. Urkomisch der Auftritt der Sängerinnen des ökumenischen Chores. Sie verkündeten mit dem Lied "Wenn ich heimwärts geh", was ihnen alles wehtut vom Zeh über Herz bis zum Kopf. Zum Schluss des Programms ging es nochmals mit Schlageroldies um die ganze Welt.