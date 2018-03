Singen Fliegende Bäume über Tengen: Spektakulärer Hubschrauber-Einsatz im Mühlbachtal

In der Mühlbachschlucht müssen von einem Pilz befallene Eschen gefällt werden. Wie aber soll man die bis zu zwei Tonnen schweren Bäume wegschaffen? Das besorgten Spezialisten nun per Helikopter.

Noch am Morgen war der geplante Hubschreibereinsatz gefährdet, da plötzlich heftige Böen über das Mühlbachtal fegten. Außerdem fuhren einige Autofahrer in die Gefahrenzone – obwohl die Zufahrtsstraßen gesperrt waren. So sah sich der zuständige Tengener Revierförster Tobias Müller gezwungen, den Bauhof zu kontaktieren, um diesen zu veranlassen, mit schweren Maschinen die Zufahrtsstraßen komplett zu blockieren, um eine Durchfahrt unmöglich zu machen. Denn was Spezialisten im Tal vorhatten, war eine ebenso spektakuläre wie heikle angelegenheit: Ein Spezialhelikopter sollte ganze Bäume auf dem Luftwege aus dem Tal beziehungsweise aus der Mühlbachschlucht abtransportieren.

Schon am Abend zuvor hatten die Baumkletterteams des beauftragten Spezialunternehmens Rotex aus der Schweiz damit begonnen, die Sicherungsseile und die Sägemarkierungen an den zu fällenden Bäumen anzubringen. Das Unternehmen ist auf alpine, gefährliche Einsätze dieser Art spezialisiert. Wie der Revierförster erläuterte, handelte es sich um fünfundzwanzig Bäume, in erster Linie Eschen, die vom Triebsterben befallen sind, einer Pilzkrankheit, die europaweit seit Jahren diese Baumart dezimiert.

Da der Pilz nicht nur die Triebe und die Baumkrone, sondern zudem deren Leitungsbahnen befällt, sind auch Stamm und der Wurzelbereich geschädigt, was die bis zu 45 Meter hohen Eschen instabil werden lässt. Ende November letzten Jahres musste deshalb das bei Einheimischen und Touristen beliebte Mühlbachtal bei Tengen komplett gesperrt werden. Denn nach Starkregen und kräftigen Winden waren mehrere Eschen umgedrückt und samt Wurzelwerk aus dem Boden herausgehebelt worden. Damit stellten sie ein großes Gefahrenpotential für den Publikumsverkehr dar.

Endlich, gegen 9 Uhr morgens, wurde es windstill und der spektakuläre Einsatz konnte beginnen. Die Spezialteams erkletterten die zu fällenden Bäume und befestigten schwere Seile mit Haken an den Riesen. Dann flog der Spezialhelikopter mit seinem durch ein schweres Gewicht ins Lot gebrachtem Transportseil genau über den zu fällenden Baum. Das Seil wurde dann am Boden an ein anderes, am Baum befestigtes Seil eingehakt und dann durch den Helikopter so genau auf Spannung gebracht, dass die bis zu zwei Tonnen schweren Baumteile beim Absägen nicht auskeilen oder beim Anheben ins Trudeln geraten konnten. Bei diesen spektakulären Aktionen hielten die Schaulustigen – einige Bürger beobachteten das Spektakel – den Atem an. Nach knapp zweieinhalb Stunden und 50 Lastflügen waren die 25 Bäume aus dem Mühlbachtal entfernt und auf einer nahegelegenen Wiese von einem weiteren Spezialteam direkt zerlegt worden.

Aktion soll Biotop schonen

Tobias Müller und Bürgermeister Marian Schreier, der auch vor Ort war, zeigten sich darüber erleichtert, dass die Aktion ohne Zwischenfälle ablief. Die Entscheidung für den Helikotereinsatz begründete der Revierförster damit, dass nur auf diese Weise die Entfernung der kranken Bäume ohne Beschädigung der Wege und Brücken im engen Tal sowie des Biotops, etwa durch Seilschneisen und Rückegassen, möglich gewesen sei.

Nun regt sich in Tengen die Hoffnung, dass das Mühlbachtal bald wieder für die Naherholung geöffnet werden kann. Marian Schreier kündigte an, dass alles versucht werde, um zu Ostern das Mühlbachtal wieder für den Publikumsverkehr freizugeben.

Beliebtes Wandergebiet