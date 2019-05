von SK

Der Musikverein Watterdingen-Weil lädt zu seinem traditionellen Vatertagsfest am Donnerstag, 30. Mai, ein. Bei schönem Wetter wird der Platz um die Biberhalle hergerichtet sein, bei schlechtem Wetter finden die Gäste in der Biberhalle Platz. Ab 11 Uhr beginnt der Frühschoppen mit dem Musikverein Beuren (Salem), anschließend ab 14 Uhr die Nachmittagsunterhaltung mit dem Musikverein Watterdingen-Weil. Das Mühlbach Quintett unterhält die Gäste ab 16 Uhr. Ganztägig werden Grillspezialitäten aber auch Bratwürste mit Kartoffelsalat, Pommes Frites, Getränke und vieles mehr angeboten. Auch für die Kinder ist ein Programm vorbereitet, so die Pressemitteilung.