von Helmut Groß

Tengen – Von Weitem sichtbar grüßt das Hegaukreuz ins Land, das vor 50 Jahren von damals 66 Gemeinden im Landkreis Konstanz dem scheidenden Landrat gestiftet wurde. Das war kurz vor den anstehenden Kreis- und Gemeindereformen.

Auf der Suche nach einem Standort

Dabei war die Standortwahl keine leichte: Es war bekannt, dass sich der damalige Landrat Ludwig Seiterich gerne an markante Orte zur besseren Inspiration und zum Nachdenken chauffieren ließ, um sich für einen Standort für das Hegaukreuz zu entscheiden. Seine Wahl fiel auf einen Hügel bei Weiterdingen, wo das Kreuz bis heute steht und an die Verdienste Seiterichs für den Randen erinnert. Von diesem herrlichen Aussichtspunkt ist es nicht weit, um zur Ruine auf dem Mägdeberg zu gelangen. Ein lohnendes Ausflugziel mit Blick auf die Hegauberge, bei Fön auch die Alpen.

Ein Kreuz aus Muschelkalk

Die Materialauswahl war hingegen nicht schwierig. Das Kreuz ist auch ein Zeugnis einer für die Randenlandschaft bedeutsamen Entwicklung. Das Material – Randengrobkalk – besser bekannt unter Tengener Muschelkalk, ist zudem ein Zeugnis über eine Zeit der Steingewinnung, die bis zu den Römern zurückreicht.

Als Landrat von Waldshut und Konstanz der Region verbunden

Dass Ludwig Seiterich großes Verständnis für die Lage der Orte rund um Tengen hatte, war kein Wunder: Er wurde 1904 als Sohn eines großherzoglichen Hofkutschers in Karlsruhe geboren und wirkte vor dem Krieg von 1930 bis 1931 als Regierungsassessor beim Bezirksamt Karlsruhe. Anschließend waren berufliche Stationen in Freiburg und in Neustadt im Schwarzwald. In den Jahren 1933 bis 1945 wurde Seiterich wegen seines Bekenntnisses zum Katholizismus politisch diskriminiert. Nach dem Krieg zog es ihn in den Süden Badens. Er wurde kommissarischer Landrat in Emmendingen. 1946 wurde er an das Badische Ministerium des Inneren in Freiburg versetzt und war dort bis 1949 Regierungsrat, dann Oberregierungsrat. 1949 wurde er zum Landrat im Landkreis Waldshut ernannt, von 1954 bis zu seiner Pensionierung 1968 war er Landrat im Kreis Konstanz und von Januar bis Mai 1954 war er Doppellandrat in Waldshut und in Konstanz und somit bestens vertraut mit der Situation der Gemeinden in der Region zwischen den beiden Kreisen.

Auch der Randenplan trug die Handschrift des Landrats

Die Randenbevölkerung, besonders aber die Ratsgremien und die Verwaltungen sahen in Landrat Seiterich einen treuen Freund ihrer Landschaft. Auch der Randenplan ist mit seinem Namen verknüpft. Um das Randengebiet wirtschaftlich zu sanieren, wurde der Plan entwickelt, die Grenzregion zu stärken. Doch starke Partner fehlten zunächst. Doch Landrat Seiterich blieb hartnäckig und wandte sich wiederholt auch an den Regierungspräsidenten.

Landschaftsschutz lag Seiterich am Herzen

Seither ist viel passiert und die grenzüberschreitende Zusammenarbeit wird in der Randenkommission in Zusammenarbeit mit dem Kanton Schaffhausen und den Kreisen Waldshut-Tiengen und Schwarzwald-Baar organisiert. Während seiner Tätigkeit als Landrat von Konstanz engagierte sich Ludwig Seiterich besonders für den Naturschutz, so war er an der Ausweisung des Naturschutzgebiets Bodenseeufer maßgeblich beteiligt ebenso wie an der Erklärung von Bodanrück und Höri zu Landschaftsschutzgebieten.

Vor 50 Jahren „Auf einem Hügel bei Weiterdingen wurde am Samstag ein mächtiges Kreuz aus Tengener Muschelkalk aufgestellt", schreibt der SÜDKURIER vor 50 Jahren. "Es handelt sich um eine Stiftung der Kreisgemeinden für den scheidenden Landrat Dr. Ludwig Seiterich. Das rustikale Kreuz, das vier Meter hoch ist, wurde von dem Konstanzer Bildhauer Kurt Sache entworfen und ausgeführt. Es besteht aus sechs mächtigen Blöcken, die im Tengener Muschelkalkwerk Lauster bearbeitet wurden. In der Nähe des Kreuzes soll noch ein Findling mit einer Gedenktafel aufgestellt werden." (hg)

