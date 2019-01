von Helmut Groß

Beim Theaterabend in Tengen will der Katholische Bauförderverein St. Laurentius und St. Georg Tengen alle Register ziehen. Für den guten Zweck laden die Veranstalter zu einem unterhaltsamen Theaterabend in das Katholische Pfarrheim ein, und zwar für Samstag, 26. Januar. Der Vorhang öffnet sich um 20 Uhr.

Auf dem Spielplan steht das Stück "1:0 für die Liebe", und die Macher versprechen ein amüsantes Fußballspiel als Schlagabtausch für Mann und Frau. Die Organisatoren haben das Schauspieler-Duo Anna Schlaegel und Bernd Wengert für einen Auftritt gewonnen.

Schließen weiblicher Charme und Fußballkompetenz einander aus?

Das Duo der Frage nach: Fußball soll reine Männersache sein? Und sie finden auch die Antwort: Von wegen. Auch Frauen beweisen, dass die Viererkette kein Halsschmuck ist und die vielbeschworene Kunst des Stellungsspiels nichts mit einer Anleitung für erotische Abenteuer zu tun hat. Weiblicher Charme und Fußballkompetenz müssen sich nämlich nicht ausschließen. Oder doch? Passen Fußball und Liebe überhaupt zusammen? Und wenn ja, warum... Auf solche Fragen sollten sich die Besucher gefasst machen – und sie dürfen auf Antworten hoffen.

"Ich liebe den Fußball mehr als meine Frau"

Geklärt werden soll mit viel Humor auch, ob während der Welt- und Europameisterschaft, während der Champions-League und während der Endphase der Bundesliga überhaupt noch Zeit für die Beziehung bleibt. Prosecco oder Bier? Sushi oder Pizza? Und wie war das nochmal mit dem Abseits? Fragen über Fragen.

Ana Schlaegel und Bernd Wengert in Aktion auf der Bühne. Bild: privat | Bild: Theatergruppe

Aber eine Fußballikone hat ohnehin auf alles eine Antwort: „Ja, es ist wahr: Ich liebe den Fußball mehr als meine Frau“, soll der ehemalige FC-Bayern-Trainer Giovanni Trappatoni einmal gesagt haben.

Wo es Karten gibt

Karten gibt es in den Vorverkaufstellen im Katholischen Pfarramt Tengen, bei Sparkasse Tengen, Volksbank Tengen, Metzgerei zum Frieden Keller und bei Krein zu 12 Euro. Eintritt an der Abendkasse 14 Euro. Einlass ab 19 Uhr bei freier Platzwahl. Der Erlös geht an den Bauförderverein zur Unterstützung der notwendigen Renovierungsarbeiten an der Kirche.