von Helmut Groß

Mit der Sommersondenwende werden die Tage bereits wieder kürzer. Das ändert aber nichts am Reiz eines sommerlichen Sonnenaufgangs, so wie auf diesem Bild, das gegen 5.30 Uhr am Grenzweg zwischen Blumberg und Tengen entstand. Das Panorama ist noch geprägt vom Wasserdampf, der für den Morgentau sorgt. Morgentau ist der Niederschlag von feinsten Wassertröpfchen auf der Erdoberfläche und auf Pflanzen.

Sonnenaufgang über dem Randengebiet. | Bild: Helmut Groß

In den frühen Morgenstunden ist sehr schön die Feuchtigkeit an den Pflanzen zu sehen, oder beim Barfußgang auf einem Wiesenweg sehr schön zu spüren. Morgentau bildet sich aus dem in der bodennahen Luft enthaltenen Wasserdampf, der durch die nächtliche Abkühlung kondensiert. Die nächtliche Abkühlung beginnt gegen 15 Uhr am Tag vorher und nimmt in den ersten Nachtstunden am stärksten zu. Das Temperaturminimum tritt hingegen erst kurz vor Sonnenaufgang auf, so dass die Taubildung bis dahin anhält.

Diese Blumenwiese hat Morgentau getankt, jetzt beginnt die Sonne, das Wasser wieder wegzutrocknen. | Bild: Helmut Groß

Für die Pflanzen- und Tierwelt hat der Morgennebel eine wichtige Funktion: Luftfeuchtigkeit. Zahlreiche bodennahe Pflanzen können nur durch den vereinzelten oder regelmäßigen Morgentau überleben, und einige Käferarten fangen die Tautröpfchen an Teilen ihres Körpers.