Die Zugabe der Chorgemeinschaft Blumenfeld-Tengen-Talheim wirkte nach: Der Erfolgshit „Dorfkind“ von den „Dorfrockern“ wurde nach dem Weihnachtskonzert in der Randenhalle von so manchem Besucher an den Stehtischen aufgegriffen.

Bei belegten Broten und Bier wurde schnell klar, welche Vorzüge das Leben auf dem Land haben kann: dass man auf dem Land zusammenhält – so hatten es die Sänger zuvor besungen – und dass Dorfkinder eben aus besonderem Holz geschnitzt seien.

Davor sang sich der Männerchor mit acht Liedern in die Herzen der Zuhörer. Darunter Hits von Pur, Cliff Richard und den Sportfreunden Stiller. In seiner launigen Ansprache nach dem Konzert griff Bürgermeister Marian Schreier gleich drei Titel der Tengener Musiker auf und erzielte damit zahlreiche Lacher und Schenkelklopfer: Für die Rede eines Bürgermeisters gelte ebenfalls erstens „Hör gut zu“, zweitens aber auch „Ein graues Haar“ – dann nämlich, wenn der Schultes zu lange spricht – und drittens „A la nanita“, also „das Kind schläft“ – wenn die Rede mal etwas länger dauert.

Holprige Generalprobe als gutes Zeichen

Konzertbesucher Lothar Dietrich aus Tengen lobte die Sänger: „Es war unterhaltsam. Viele neue Stücke waren dabei. Besonders gefallen hat mir Feliz Navidad.“ Die Sänger selbst zeigten sich erleichtert, dass das Konzert so reibungslos gelaufen ist. Denn die Generalprobe sei nicht so gelungen. Doch der Vorsitzende der Talheimer Sänger, Klaus Lohberger, ließ sich davon nicht entmutigen: „Wenn die Generalprobe nicht so gut läuft, ist das eigentlich immer ein gutes Zeichen.“ Und so haben es wohl auch die Zuhörer erlebt.

Das Konzert fand als Doppelkonzert gemeinsam mit der Tengener Stadtkapelle statt. Über die Stadtkapelle folgt ein separater Artikel.

Weitere Auftritte am vierten Advent

Am vierten Adventssonntag, dem 22. Dezember, tritt die Chorgemeinschaft Blumenfeld-Tengen-Talheim erneut auf, um 14.30 Uhr im Schloßhof Blumenfeld, um 15.15 Uhr im Pflegeheim Servicehaus Sonnenhalde in Tengen und um 16 Uhr vor dem Dreschschuppen in Talheim.