Nur schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten. Dieser Eindruck drängt sich manchmal auf, wenn man Nachrichten schaut. Ein Ehepaar im Tengener Teilort Büßlingen will dem etwas entgegensetzen. Also haben Irene und Jürgen Zimmermann alle Hebel in Bewegung gesetzt. Damit diejenigen, die ihnen helfen, in den SÜDKURIER kommen. Damit wollen sie Danke sagen.

Nach Herzinfarkt auf Hilfe angewiesen

Nach dem spektakulären Herzinfarkt von Jürgen Zimmermann bei den Freilichtspielen 2017 in Büßlingen veränderte sich für die beiden alles: „Wir sind jetzt bei vielen Alltagsaktivitäten auf Hilfe angewiesen“, erzählt Zimmermann. „Sei es beim Einkaufen, Fahrten zu Ärzten, Gartenarbeit, Holz hacken, Rasen mähen – oder die Mülltonne raus stellen.“

Und deshalb freuen sie sich darüber, dass sie von den Menschen aus ihrem Umfeld so stark unterstützt werden. Typisch ist hier vielleicht die Episode, die beim Besuch des Reporters bei den Zimmermanns passiert. Irene sagt: „Wir haben viele, die uns anrufen und sich um uns kümmern.“ Und ausgerechnet in diesem Augenblick läutet das Telefon.

Nachbar hackt Holz, mäht und fährt

Wenn es um die Helfer geht, fällt bei den Zimmermanns ein Name stets zuerst: Heiner Wetzstein, der treue Nachbar. „Wenn das Holz leer ist, hackt der fleißige Nachbar über Nacht Holz. Wenn Irene stürzt, ist Wetzstein da und hilft ihr auf. Und dann mäht er noch Rasen, bringt den Müll raus und erledigt ganz selbstverständlich viele Fahrdienste“, führt Irene Zimmermann aus.

„Und er bringt mich regelmäßig zur Chorprobe des Männergesangsvereins 1860 Büßlingen„, ergänzt ihr Mann Jürgen. Darauf antwortet Wetzstein, der den Chor leitet, trocken: „Ich muss doch schauen, dass er auf 100 Prozent Probenbesuch kommt.“ Tatkräftig unterstützt wird Wetzstein von seiner Frau Doris. Beide zeigen sich bescheiden und sagen: „Das ist doch normal, dass man einander hilft.“

„Wenn Not am Mann ist, hilft man“

Ein weiterer Helfer ist Heinz Wexel. Neben Fahrten ins Krankenhaus erinnert sich Irene Zimmermann an eine Episode: „Als wir nach zweimaligem Anrufen das Telefon nicht abgenommen haben, stand Heinz vor der Tür und läutete Sturm. Er hatte Angst, uns sei etwas passiert.“ Für Wexel sei es selbstverständlich, im Rahmen seiner Möglichkeiten zu helfen. Als Motivation nennt er dafür zuerst den christlichen Glauben.

Tengen Der gute Geist: Die Tengener Feuerwehr ernennt Thomas Maus zum Ehrenmitglied Das könnte Sie auch interessieren

Ein weiter Unterstützer ist Karl Hall. Jürgen Zimmermann erläutert: „Er ist immer da. Man muss ihm nur anrufen.“ „Wenn Not am Mann ist, hilft man“, bekräftigt Hall. Gabriele Winter als Nachbarin ist ebenfalls im Einsatz. Sie hat Irene schon zu verschiedenen Therapien gefahren. Und sie waren unterwegs bis Konstanz, Ulm und Baden-Baden. „Wir sind Freunde, geben uns gegenseitig viel – und ich werde durch Irene ermutigt“, zeigt sich Winter ihrerseits dankbar. Irene Zimmermann bestätigt. „Es ist immer sehr lustig, wenn wir im Auto unterwegs sind.“

„Dorfgemeinschaft ist einmalig“

Im Gespräch mit den Zimmermanns fallen zahlreiche weitere Namen von Menschen, die ihnen helfen. So etwa Manfred Seidler, der viele Fahrdienste übernommen und mit Muskelkraft im Haus angepackt hat. Oder Franjo Zievkow, ein ehemaliger Mitarbeiter aus Zimmermanns Zeltbau-Betrieb.

Im Frühling und Herbst helfe er tatkräftig im Garten, schneide Hecken und Sträucher und grabe den Garten um. Zimmermanns Fazit: „So einen Zusammenhalt gibt es woanders nicht. Diese Dorfgemeinschaft in Tengen-Büßlingen ist einmalig.“