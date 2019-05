Der Gemeinderat in Tengen wird größer: Aufgrund von gleich sechs Ausgleichsmandaten wächst das Gremium von bisher 19 auf 22 Sitze an. Stärkste Fraktion im neuen Gemeinderat ist die Freie Wählervereinigung Randen (FWV), die 46,6 Prozent der wahlberechtigten Bürger hinter sich vereinigen konnte. Die FWV kommt somit auf zehn Sitze. Jeweils sechs Mandate erreichten die CDU/Unabhängige Wähler (CDU/UW) und die Freien Bürger/SPD. So votierten 28,6 Prozent für die CDU/UW und 24,9 Prozent für die Freien Bürger/SPD.

Tengen So hat Tengen gewählt: Alle Stimmen der Kandidaten für den Gemeinderat

Durch die sechs Ausgleichsmandate wurde der Tengener Gemeinderat gehörig durcheinander gewirbelt. Die Ausgleichsmandate haben Patrick Backschat (CDU/UW für die Kernstadt), Bettina Baumgärtner (FWV/Kernstadt), Benni Weber (CDU/UW für Uttenhofen), Jennifer Maier /CDU/UW für Watterdingen), Josef Münch (FWV/Watterdingen) und Gabriele Scheurer (FWV/Wiechs am Randen) inne.

Beinahe zwei Drittel aller wahlberechtigten Tengener gingen am Wahlsonntag zur Urne. Die Wahlbeteiligung lag mit 66,2 Prozent um sechs Prozent höher, als noch bei der vergangenen Gemeinderatswahl. 2014 machten 60,3 Prozent der Tengener ihre Kreuzchen auf den Wahlzetteln. Ingesamt wurden 2314 gültige Stimmzettel abgegeben. 137 waren indes ungültig.

Von den 22 Stadträten sind in Tengen neun weiblich. Diese sind Veronique Mau (FWV), Michaela Ritzi (Freie Bürger/SPD), Edeltraud Hall (FWV), Bettina Baumgärtner (FWV), Renate Hönscher (CDU/UW), Jennifer Maier (CDU/UW), Kathrin Eichkorn (FWV), Gabriele Scheurer (FWV) und Gabriele Leichenauer (Freie Bürger/SPD). Damit ist nicht nur die Größe des Gesamtgremiums angewachsen, sondern auch die Anzahl der Frauen ist gestiegen. Nach der Wahl 2014 waren fünf Mandatsträgerinnen im Tengener Gemeinderat.

Die meisten Stimmen erhielt Albrecht Finsler (CDU/UW) mit 2245. Er kandidierte in der Kernstadt. Im folgten Adelbert Zeller (FWV/2046 Stimmen) ebenfalls aus der Kernstadt und Kathrin Eichkorn (FWV), die sich in Watterdingen zur Wahl aufstellen ließ.