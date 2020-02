Was Aladdin am Rosenmontag in dem kleinen Tengener Ortsteil Weil mit seiner Wunderlampe herbeizauberte, war in der Tat große Magie. Jedes Jahr organisiert der Gemischte Chor Weil diesen Event und begeistert die Gäste im ausverkauften Bürgerhaus. Laura Weber und Selina Meßmer moderierten den Abend unter dem Motto „2001 Nacht – Der Orient ist in Weil zu Hause“ gekonnt: Sultan Peters Suche nach einem neuen Harem zog sich wie ein roter Faden durch das farbenfrohe Programm. Rund 50 Mitwirkende sangen, tanzten und spielten einen Abend lang um seine Gunst, heißt es in der Pressemitteilung.

Die fünf „Heißen Matronen“ boten den Hit „Ich bin eine Matrone, ne heiße Sexkanone“ mit viel Hüftschwung dar, konnten ihn jedoch nicht überzeugen. Die junge „Marrakesch Crew“ lieferte eine feurige Tanzperformance ab. Haremsmutter und Wahrsagerin Beate warf einen Blick auf die mögliche Zukunft von Bürgermeister Schreier und gab mit ihrem „Wüstengeflüster“ humorigen Aufschluss über das Dorfgeschehen des vergangenen Jahres. Drei Damen tanzten laszive „Impressionen aus dem Orient“ für den Sultan, der sie prompt engagierte. In „Der Bürgermeister hat das Wort“ las der Narrenpräsident der Buschelewieber Weil mit scharfer Zunge den Weilern ordentlich die Leviten. Von weither angereist war der Damenchor „Die Belladonnas“ aus Volkertshausen; sie besangen humorvoll die täglichen Sorgen und Nöte des weiblichen Geschlechts und verzauberten den Sultan und das Publikum. Der heitere Sketch „Um Himmels Willen“ erzählte daraufhin von der Bitte dreier unglücklich verstorbener Männer um Einlass in die Himmelspforte. Die Jugendgruppe „Applause“ aus Watterdingen und Weil brachte mit ihrer grandiosen Tanzperformance den Saal zum Toben. Mit List und Tücke vereitelten dann der Ortsvorsteher und Narrenpräsident von Weil in „Die Energiewende“ den Plan von Bürgermeister Schreier, ganz Weil ins Schloss Blumenfeld umzusiedeln, das Dorf zu fluten und zum „Atlantis im Hegau nach dem Modell des Reschensees“ umzufunktionieren. Sultan Peters Notlage wurde zum krönenden Abschluss des Abends behoben: Der „Suleika“-Tanz der Weiler Haremsherren brachte ihm die erhoffte Glückseligkeit.

Das Publikum war von dem fantasievollen Programm begeistert, und 2001 Nacht in Weil klang erst in den frühen Morgenstunden aus. Für fast neun Monate kehrt nun zumindest wieder närrische Ruhe in das umtriebige Hegaudorf ein.