Ein Spaziergang am Neujahrsmorgen hat es jedem vor Augen geführt – die Müllberge abgefeuerter Böller scheinen Jahr für Jahr zu wachsen – ob dies an größeren Mengen oder aufwendigerer Technik dank moderner Feuerwerksbatterien mit bis zu hundert Schuss liegen mag, bleibt im Dunkeln. Doch unübersehbar war, nachdem sich der Nebel in Tengen gegen Mitternacht aufgelöst hat, die ganze Pracht des Feuerweks gegen 24 Uhr mit Blick auf den Hohenstoffel, den Hegau und teilweise in Richtung Schweiz.

Die Überreste der rauschenden Nacht säumen am Neujahrsmorgen die Straßenränder – nicht nur im Hegau. | Bild: Marius Schwarz

Die Gefahr der Knaller hat sich jedoch einmal mehr Bewahrheitet: Ein laut Polizei vermutlich durch Silvesterfeuerwerk in Brand geratener Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Rielasingen sowie ein Feuer an einer Produktionshalle in Stockach sind zu bilanzieren. Bei beiden Bränden entstand teils erheblicher Sachschaden. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Übliches Einsatzaufkommen: Ansonsten ist es zum Jahreswechsel im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Konstanz in der neuen Struktur mit den nun zugehörigen Landkreisen Konstanz, Tuttlingen, Rottweil und dem Schwarzwald-Baar-Kreis bis auf die beiden größeren Brände zu keinen gravierenden Einsatzgeschehnissen gekommen, wie es im Einsatzbericht der Polizei heißt. „Die Feierlichkeiten in der Silvesternacht verliefen weitestgehend friedlich“, erklärt Polizeisprecher Dieter Popp. Die Polizei wurde zu mehreren kleinere Körperverletzungsdelikten, Streitigkeiten und Ordnungsstörungen, die meist mit exzessivem Alkoholkonsum Einzelner im Zusammenhang standen, gerufen.

Etliche Kleinbrände galt es zudem an Mülltonnen, Hecken und teils Altkleidercontainern zu verzeichnen, welche überwiegend fahrlässig durch Silvesterfeuerwerkskörper verursacht wurden. In der Gesamtschau habe ein für eine Silvesternacht übliches Einsatzaufkommen verzeichnet werden können.