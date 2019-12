Sie sind eine fröhliche Schar, die Tenöre und Bässe, die das Kalender- und Kirchenjahr in Tengen musikalisch begleiten. Vor wenigen Tagen war die Chorgemeinschaft beim Volkstrauertag aktiv und schon stehen sie wieder mitten in der Advents- und Weihnachtszeit.

Die Chorgemeinschaft Blumenfeld-Tengen-Talheim hat moderne Weihnachtslieder wie etwa „Felíz Navidad“, „Mistletoe“ oder „A la nanita nana“ im Gepäck. Die Zuhörer können sich außerdem auf Lieder von Cliff Richard oder Pur freuen.

Die 20 Männer haben zusammen viel Spaß

Benno Wezstein, Vorsitzender der Tengener Sänger, erläutert, warum die 19 Sänger und ihr Dirigent Thomas Löchle gemeinsam so viel Spaß haben: „Wir singen einmal in der Woche geregelt miteinander. Trotz konservativem Verein haben wir Freude am Gesang. Nach der Probe treffen wir uns zum geselligen Miteinander.“ Und wenns drauf ankommt, wie beim Weihnachtskonzert, seien alle dabei.

Für die Gäste gibt es eine große Überraschung

Vor dem Konzert in der Randenhalle in Tengen gibt es einen Sektempfang und in der Pause einen Stehimbiss mit belegten Brötchen. Neben den Sängern, die das Konzert auch organisieren, tritt auch die Stadtkapelle Tengen auf. Nach den Strapazen vom Schätzele-Markt ging es für die Musiker der Stadtkapelle gleich weiter und sie haben ein anspruchsvolles Konzert zusammengestellt, wie Schriftführerin Andrea Kroschk erläutert.

Die Stadtkapelle lädt ihre Freunde ein

Eine Besonderheit: Die Musiker und Dirigent Gottfried Hummel haben in diesem Jahr unter dem Motto „Stadtkapelle und Freunde“ viele ehemalige Mitglieder zum Mitmusizieren eingeladen. „Erfreulicherweise machen einige mit“, so Kroschk.

Die Bandbreite ihrer Musik reiche von sinfonischer Blasmusik wie „Goddess of JeJu-Island“, über Dramatisches wie „Hindenburg„ bis in den Blues. Die zusätzlichen Registerproben und das Probewochenende versprechen ein brilliantes Konzert in der Randenhalle.

Das Weihnachtskonzert findet am Samstag, dem 14. Dezember um 19.30 Uhr in der Randenhalle in Tengen statt. Der Eintritt kostet 6 Euro.